Van YYÜ’de önlük giydirme töreni
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda 2022-2023 yılı beyaz önlük giydirme töreni düzenlendi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve öğrencilerinin bir araya geldiği törene, Van YYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sedat Yayla, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Göya katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu'nun konuşmasıyla başlayan program, Van YYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sedat Yayla'nın konuşmaları ile devam etti. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanım Güler Şahin tarafından verilen ilk ders sonrası öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesi ile tamamlandı.
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