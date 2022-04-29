Van YYÜ’de hasta odaları, konforlu hale getiriliyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yatan hastalar için standartları yükseltmek ve konfor sağlamak amacıyla odalar bağışçılar tarafından yenileniyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin kuruluşunun 40. Yılı nedeniyle oluşturulan ve başkanlığını Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin yaptığı 40. Yıl Etkinlik Komisyonu tarafından “40. Yılında 40 Oda” kampanyası başlatıldı. Kampanya ile Van YYÜ Halkla İlişkiler Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Esin Akarsu Orunç’un görevlendirildiği
‘Üniversitemizin 40. Yılında 40 Oda’ projesi kapsamında, hastaların daha konforlu bir alanda sağlık hizmeti alabilmeleri amacıyla bağışçı Fatma Konca’nın dekore ettiği ilk konforlu oda tamamlandı.
Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile birlikte tamamlanan odaya giderek ilk bağışçı olan Fatma Konca’ya, verdiği destekten dolayı tebrik ve teşekkürlerini ilettiler ve kendisine bir plaket takdim ettiler. Bağışçı Fatma Konca’da kendisini çok mutlu eden böyle bir fırsatı verdikleri için hastane yönetimine teşekkür etti.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|36
|81
|2. Bodrumspor
|36
|71
|3. 1461 Trabzon FK
|36
|70
|4. Sivas Belediyespor
|36
|66
|5. Çorum FK
|36
|61
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|36
|60
|7. Silahtaroğlu Vanspor FK
|36
|60
|8. Afjet Afyonspor
|36
|59
|9. Somaspor
|36
|52
|10. Ankaraspor
|36
|51
|11. İnegölspor
|36
|50
|12. Etimesgut Belediyespor
|36
|47
|13. Diyarbekirspor
|36
|41
|14. Sarıyer
|36
|40
|15. Serik Belediyespor
|36
|39
|16. Adıyaman FK
|36
|37
|17. Turgutluspor
|36
|34
|18. Ergene Velimeşespor
|36
|32
|19. Niğde Anadolu FK
|36
|28
|20. Kahramanmaraşspor
|36
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|34
|52
|7. Beşiktaş
|34
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Kasımpaşa
|34
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Kayserispor
|34
|43
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|33
|66
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|33
|38
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|33
|34
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21