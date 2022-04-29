Van YYÜ’de hasta odaları, konforlu hale getiriliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin kuruluşunun 40. Yılı nedeniyle oluşturulan ve başkanlığını Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin yaptığı 40. Yıl Etkinlik Komisyonu tarafından “40. Yılında 40 Oda” kampanyası başlatıldı. Kampanya ile Van YYÜ Halkla İlişkiler Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Esin Akarsu Orunç’un görevlendirildiği

‘Üniversitemizin 40. Yılında 40 Oda’ projesi kapsamında, hastaların daha konforlu bir alanda sağlık hizmeti alabilmeleri amacıyla bağışçı Fatma Konca’nın dekore ettiği ilk konforlu oda tamamlandı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile birlikte tamamlanan odaya giderek ilk bağışçı olan Fatma Konca’ya, verdiği destekten dolayı tebrik ve teşekkürlerini ilettiler ve kendisine bir plaket takdim ettiler. Bağışçı Fatma Konca’da kendisini çok mutlu eden böyle bir fırsatı verdikleri için hastane yönetimine teşekkür etti.