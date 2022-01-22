Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin 40. yılı kutlandı

Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen programa Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.

“VAN, KAMPÜSÜ VE KONUMU EN İYİ BİR ÜNİVERSİTEYE SAHİP”

Van’ın Türkiye'de kampüsü ve konumu en iyi olan üniversitelerden birine sahip olduğunu, bu tür etkinliklerin de önemli olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, “Bu projede görev alan arkadaşlarınızı kutluyorum. Üniversitemizin kuruluşundan bugüne gelişine kadar emeği olan başta rektörlerimiz, akademim kadrolarımıza, milletvekillerimize, kanat önderlerimize, STK yöneticilerimizin hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah üniversitemiz 100. yılını da 400’üncü ve bininci yılını da kutlayacak" dedi.

“ŞEHİR KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNA EN ÇOK KATKI SUNABİLECEK DEĞERİMİZ YYÜ'DÜR”

Üniversitenin şehrin kültürüne katkısına dikkat çeken Vali Bilmez, “İlimiz bir deprem dönemi geçirdi. Bölgede yaşanan güvenlik problemlerinin neden olduğu göç, kentimizin sosyolojisinde ciddi travmalar doğurdu. Şehir kültürünün oluşumuna en çok katkı sunabilecek değerimiz YYÜ'dür. Şehrin, tarımın, turizmin, sanayinin, gastronominin gelişimi için üniversitemizin hep toplum içinde olmasını arzuluyoruz. Hocalarımızın insanlarımıza ışık olması, rehberlik yapması en büyük temennimizdir. Üniversitelerimiz uzun süre toplumdan ayrı kaldılar. Toplumla iç içe olmayan, toplumdan kendini soyutlamış, bir anlamda neredeyse laboratuvar mantığıyla görev yapılan dönemlerde oldu. Bugün artık sahada olmaya çalışan üniversitelerimiz var. Toplumla daha çok entegre olmuş üniversitelerimiz ve fakültelerimiz olur inşallah" diye konuştu.

“ÜNİVERSİTEMİZ ŞEHRE VE BÖLGEYE YÜZÜNÜ DÖNEN BİR ÜNİVERSİTEDİR”

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise üniversitenin 40. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, YYÜ’nün tarihçesini anlattı. Bilimsel, akademik ve teknolojik yönlerden güçlü olmayı amaçladıklarını vurgulayan Rektör Şevli, “Tarım, hayvancılık, turizm, sağlık, sosyal, arkeoloji, spor ve sanat çalışmaları başta olmak üzere, bölgenin sahip olduğu yüksek potansiyeli, bilimsel araştırmalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle açığa çıkarma misyonuna uygun stratejik hedefler belirledik. Üniversitemiz şehre ve bölgeye sırtını dönen bir üniversite olmanın aksine bütün imkanları ve alt yapısıyla bölgeye yüzünü dönen bir üniversitedir” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Van YYÜ’nün tanıtım filmi izlettirildi. Programa, YYÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi öğretim elemanları ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosunun müzik dinletisi renk kattı. Müzik dinletisi sonrası Van YYÜ’nün 40. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla üniversiteye uzun yıllar hizmet eden personele vefa plaketleri Vali Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri tarafından verildi. Plaketlerin verilmesinin ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, Eşi Meral Bilmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve eşi Duygu Şevli 40. yıl pastasını kesti.

Bölgegazetesi