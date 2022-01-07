Van yine sondan üçüncü sırada…

TÜİK tarafından açıklanan tüm verilere göre hemen hemen 81 il içerisinde son sıralarda yer alan Van, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'da 79'uncu, ihracatta ise 69'uncu sırada yer aldı. TÜİK, TİM gibi kurumlar tarafından yapılan paylaşımlarında son sıralardaki yeri ile dikkat çeken Van, TÜİK'in aralık ayı özet raporunda da son sıralarda yer aldı.

TEFE TÜFE'DE YÜZDE 21'İN ÜZERİNDE ARTIŞ

Kasım ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %21,31, aylık ise %3,51 arttı. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinin dahil olduğu bölgemizde, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %21,62 aylık %4,45 arttı.

VAN GSYH'DA 79'UNCU SIRADA YER ALDI

İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerinde ise 2020 rakamlarında en yüksek payı %30,1 ile İstanbul aldı. Van'ın da aralarında bulunduğu iller ise belirli bir zaman aralığında üretilen tüm nihai ürünlerin, piyasa değerindeki ekonomik ölçüsü olarak bilinen GSYH rakamları baz alınarak sıralardı. Verilere göre Van, 22 bin 104 TL'lik kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ile 79. sırada yer alırken, Muş, 28 bin 678 TL'lik kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ile 74. sırada yer aldı. Bitlis, 27 bin 338 TL'lik kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ile 75. sırada yer alırken. Hakkari, 35 bin 908 TL'lik kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ile 63.sırada yer aldı.

VAN'DA BİR AYDA 398 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Konut Satış İstatistikleri verilerine göre Kasım 2021'de Türkiye genelinde 178 bin 814 konut satılırken, Van'da ise Kasım ayında 802 konut satış sonucu el değiştirdi. Muş'ta, Kasım ayında 398 konut satış sonucu el değiştirirken, Bitlis'te, Kasım ayında 411 konut satış sonucu el değiştirdi. Hakkâri'de ise, Kasım ayında 36 konut satış sonucu el değiştirdi.

VAN'DA ARAÇ SAYISI 76 BİN 615 OLDU

Motorlu Kara Taşıtları ile ilgili Kasım 2021 verisinde ise Türkiye genelinde Kasım ayı içerisinde trafiğe 88 bin 743 araç kayıt edildiği belirtildi. Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 76 bin 615 olurken, Muş'ta ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 34 bin 233 olarak gerçekleşti. Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 22 bin 748 olurken, Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 8 bin 943 olarak kayıtlara geçti.

VAN'DA REKOR DÜZEYDE ATIK TOPLANDI

Atık İstatistikleri ile ilgili 2020 yılı verilerine göre oluşan atık miktarı 104,8 milyon ton olarak hesaplandı. Van'da rekor düzeyde atık toplandı. Van'da, belediyelerce 542,7 bin ton atık toplanırken, Muş'ta, 73,8 bin ton atık toplandı. Bitlis'te, 67,9 bin ton atık toplanırken, Hakkâri'de ise 51,8 bin ton atık toplandı.

Bölgegazetesi