Van’da 23 Ekim 2011’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, 604 kişi yaşamını yitirdi, 4 binden fazla kişi yaralandı ve 2 bin 262 ev, işyeri ve konut enkaza döndü. Kentte depremin üzerinden 11 yıl geçerken Wanhaber olarak sorduk Van yeni bir depreme hazır mı?