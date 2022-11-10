Van yeni bir depreme hazır mı?
Van’da 23 Ekim 2011’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, 604 kişi yaşamını yitirdi, 4 binden fazla kişi yaralandı ve 2 bin 262 ev, işyeri ve konut enkaza döndü. Kentte depremin üzerinden 11 yıl geçerken Wanhaber olarak sorduk Van yeni bir depreme hazır mı?
Van’da 23 Ekim 2011’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, 604 kişi yaşamını yitirdi, 4 binden fazla kişi yaralandı ve 2 bin 262 ev, işyeri ve konut enkaza döndü. Kentte depremin üzerinden 11 yıl geçerken Wanhaber olarak sorduk Van yeni bir depreme hazır mı?
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