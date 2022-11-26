Van ve Hakkari'de kar ve tipi etkili oldu

Van'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar nedeniyle rakımı yüksek yerleşim yerleri beyaza büründü.

GENEL 26.11.2022, 16:16 26.11.2022, 16:27
Van ve Hakkari'de kar ve tipi etkili oldu

Bahçesaray, Başkale, Gürpınar ve Çatak ilçelerinin yüksek kesimlerinde Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Van-Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde de etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Çatak ilçesinin Ağaçlık ve Yukarı Narlıca mahallelerinde vatandaşlar evlerinin damında biriken karları temizledi.

Ağaçlık Mahallesi'ndeki besicilerden Abdullah Güvener, sabah koyunlarını araziye çıkarırken yağmur yağdığını belirterek, "Yağmura aldırış etmedim ama şimdi kara dönüştü. Mecburen koyunları eve götüreceğim. Çetin kışımız başladı." dedi.

Yukarı Narcıla Mahallesi sakinlerinden Mehmet Salih Kaplan ise yağış sonrası kardeşleriyle evin damındaki karı temizlediğini anlattı.

Bazı çocuklar, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek kardan adam yaptı, kar topu oynadı.

Beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük yaşayan sürücüler, araçlarına zincir takmak zorunda kaldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, bölgede yol açma ve tuzlama çalışması başlattı.

Hakkari

Kentte dün gün boyunca etkili olan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte ağaç ve araçların üzerinde kar birikti, bazı sürücüler kar ve sis nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yüksekova ilçesinde de dün akşam başlayan kar zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidi'nde sürücüler kar ve sisten dolayı zor anlar yaşadı.AA

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