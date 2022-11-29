Van Valisi Ozan Balcı: Van’da tekstilde hedef 20 bin istihdam

Van Valisi Ozan Balcı, Van’ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek tekstilde 1 yıl içerisinde 20 bin istihdam sağlanacağını söyledi.

Van OSB’de yeni yapılan tekstil fabrikalarının inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali Balcı yaptığı açıklamada; "Cazibe merkezleri programı kapsamında Sanayi Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Valiliğimizin işbirliğiyle yaptığımız 6 tekstil fabrikamız bitti. Özel sektör de 10 fabrika yapıyor. İnşallah 9 fabrikanın daha temelini birkaç ay içerisinde atacağız. Toplam 25 tane tekstil fabrikamız olacak.

Hedefimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar tekstilde çalışan işçi sayısını 20 bine çıkarmak. İstihdama çok büyük katkı sağlayacağız. Her zaman üretimin, istihdamın, iş insanlarımızın ve işçilerimizin yanındayız.” dedi.

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