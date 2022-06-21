Van Valisi Dr. Ozan Balcı: Yetkisi olan görevini adam gibi yapacak!

Van Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Sosyal Destek Hızır Van' projesinin lansman toplantısı Edremit Uygulama Otelinde yapıldı. Toplantıya Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, muhtarlar ve gönüller katıldı.

150 kişilik ekibin sahada görev yapacağını belirten Van Valisi Ozan Balcı, imamların, muhtarların, okul müdürlerinin, kurum amirlerinin, kaymakamların bu projeyi angarya olarak, emir olarak görmemesi ve bunu bir lütuf olarak görmesi gerektiğini ifade etti. Milletin kaynaklarını ve ürettiği değerleri millete harcadıklarını belirten Vali Balcı, fakir fukaralara, yetim, engelli, öksüz çocuklara, kimsesizlere, hasta ve yatalak insanlara ulaşarak, "Kazan kaynıyor, soba yanıyor mu diye soracaksınız" dedi.

"KOMŞUSU AÇKEN, TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR, SÖZÜ BİR NUMARALI FELSEFEMİZDİR"

Sosyal Destek Hızır Van Projesi'nin tanıtılmasının ardından kürsüye çıkan ve bu projenin Van'ın bir numaralı projesi olduğunu söyleyen Vali Balcı, "Bugün çok güzel bir iş için bir araya geldik. Bu proje Van'daki bir numaralı projemiz. Benim de en çok önemsediğim bir numaralı iş budur. Bu işi hep beraber yapacağız. 50 kişilik ekibimiz sahada çalışma yürütecek. Devletimizin, milletimizin, Van'ın imkânı, kuvveti ve kudreti yerindedir. Fakir fukarayı bizim bulmamız gerekiyor. Bu projenin bir felsefesi var.

Komşusu açken, tok yatan bizden değildir, sözü bir numaralı felsefemizdir. İkincisi ise devlet geleneğinde en önemli işlerden bir tanesi, kimseyi aç açıkta bırakmamaktır. Fakirin, fukaranın, garibanın, gurebanın yarasına merhem olmaktır, derdiyle dertlenmektir. Anlayışımıza göre, felsefemize göre devletin gerçek sahibi millettir. Milletsiz devlet olmaz.

Dolayısıyla devletin fertleri, devletin gerçek sahipleri ihtiyaç sahibi insanların yanında olacaklar. Toplumumuzda engelliler var, yatalak hastalarımız var, yetimlerimiz var, öksüzlerimiz var, biçarelerimiz var. Kendi gücü, takati olmayan insanlarımız var. Toplumun sosyoekonomik anlamda en zor kesimi olan bunlara ulaşacağız. Biz bu anlamda onların kapı komşusu, evladı, annesi, babası, ağabeyi, ablası olacağız. Bu projenin mantığı ve hedef kitlesi budur. Fakiri ve fukarayı bizim bulmamız gerekiyor. Çünkü bizim fakir fukaramız onurlu.

Onlar çoğu gelmiyorlar. Burada sadece fakir fukaralar değil, yetim çocuklar, engelli çocuklar, öksüz çocuklar var, kimsesizlerimiz var, hasta ve yatalak insanlarımız var. 150 kişilik bir ekibimiz var. Bu işi daha önce uyguladık. Bu ekipleri 50'şer kişiye böldük. 3'er ekip şeklinde çalışacaklar" dedi.

"BU BİR GÖNÜL PROJESİDİR"

Ev ev gezeceklerini ve milletin derdiyle dertleneceklerini söyleyen Vali Balcı, "Bu ekip tüm Van'da çalışacak. Sahaya hâkim olacaklar ve aynı zamanda bu proje kapsamında iletişim hatları da kuruldu. Bu kitleleri tespit ederken, okul müdürlerimiz, imamlarımız, muhtarlarımız, o mahallede insanların derdiyle dertlenenler, milletin derdini dert edinenler de bu kitlemiz yönlendirecekler. Ekiplerimiz ev ev gezecekler. Bu ekip benim Van'daki en değerli arkadaşlarımın başında geliyor.

Bu proje benim en çok önemsediğim projedir. Devlet olarak milletin derdiyle, sorunuyla dertlenmek bizim görevimizdir. O sahadaki 150 arkadaşımız, bizim gören gözümüz, duyan kulağımız, elimiz ve ayağımızdır. Bu projeyi kimse valinin talimatıdır diye yapmayacak. Allah her kuluna güzel iş yaptırmayı nasip etmez. Bunu bir ödül olarak düşünün. Elimiz, ayağımız tutuyor, Yüce Allah bize memleketimize, milletimize hizmet etme imkânı versin. Yapacağınız bu işler, bu dünyanızda ve öbür dünyanızda size katkı sağlar.

Bunu görev olarak görmüyorum. Bu bir gönül projesidir. Bu kalpten, yürekten gelen bir felsefe ve projedir. Bunu angarya olarak görürseniz zaten olmaz. Bunu bir ödül olarak görmek gerekiyor. Yetimlerin, öksüzlerin, hastaların uğuruna Yüce Allah kazayı, belayı bertaraf eder. Bu devletimizin de en önemli özelliğidir. Millet olmanın en önemli özelliğidir. Vanlı hemşehrilerimiz zaten dayanışmacıdır, yardımlaşmacıdır. Bunu anlatmaya destanlar olsa bile sığmaz. Ola ki gözden kaçan varsa, bunları da bizim bulmamız gerekiyor" diye konuştu.

"İLİMİZDE 3 BİNE YAKIN YATALAK HASTAMIZ VAR"

Sosyal Destek Hızır Van Projesi'nin kapsamlı bir proje olduğunu ifade eden Vali Balcı, "Bunun hem bizim anlayışımızda, inancımızda, kültürümüzde, töremizde, hem de devlet geleneğimizde bir yeri var. Bu projenin mantığı budur. İmam arkadaşlarımız, muhtarlarımız, okul müdürlerimiz, kurum amirlerimiz, kaymakamlarımız bunu angarya olarak, emir olarak görmemeli, bunu bir lütuf olarak görmelidir.

Bu projeyi Allah'ın bize nasip etmesi, ödülün en büyüğüdür. Bir yetimin belini sıvazlamak, başını okşamak az bir şey mi? Bir garibana halini, hatırını sormak az bir şey mi? Bu proje kapsamlı bir projedir. İlimizde 3 bine yakın yatalak hastamız var. Doktorlarımız, ebelerimiz, hemşirelerimiz, bu hastaların tedavilerini yaptıracaklar. Evlerine kadar gidip bakımlarını yerinde yapacaklar.

İkinci ayağı olarak, evde bakım projemiz var zaten. Saçını kesemeyen, tırnaklarını kesemeyen, banyosunu yaptıramayan yaşlı insanlarımız var. Bu kapsamda evde bakım ekibi bu insanlara gidecek. Evin basit tamirleri oluyor. Örneğin bir duy kırılıyor onu yapacak takati yok. Musluğu akıyor, onu yapacak gücü yok. Evinin temizliğini yaptıracak gücü yok. Gündelik ihtiyaçları vardır.

Onlara karşılanacak. Bu projede, devletin bütün kurumları, başta il valisi olmak üzere, kaymakamlarımız, bölge müdürlerimiz, il müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, imamlarımız, muhtarlarımız bu projenin hizmetinde ve emrindeyiz. Fakirin, gurebanın, yetimin emrinde olmak, hizmetinde olmak bizim için büyük bir ödüldür, onurdur" ifadelerini kullandı.

"BU PROJENİN BAŞINDA BEN OLACAĞIM"

Projenin uygulanış şekli hakkında da bilgi veren Vali Balcı, "Bu projenin gerekli yazılıları yapıldı. İlçelerde kaymakamlarımız bu projeden mesul olacak. Bu işten sorumlu olacaklar. İlde de ben mesul olacağım. Bu projenin başında ben olacağım. İlde de bütün kurum müdürleri, bölge müdürleri bu işten mesul olacak. İlçelerde de ilçe müdürleri mesul olacak. Sistemin yürütülmesinde kaymakamlarımız mesul olacak. İlde de vali yardımcımız bu projenin başında olacak. Ben ise bütün sistemin başında olacağım.

50 kişilik ekibimiz ilk olarak evleri belirliyor. Toplumun sosyoekonomik durumu en kötü olan ailelere gidecekler. Eve gittiklerinde ilk olarak Allah'ın selamın götürecekler. Zaten bu ekibi devletin gönderdiğini onlar biliyorlar.

Bu projeyi Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, onun yüreklendirmesinde ve koordinesinde yapıyoruz. Bakanlarımız bize destek veriyor. Milletimizin kaynaklarını, ürettiği değerleri de millete harcıyoruz. Yürekten ve kalpten gelen iki cümle, en derin yaraları bile kabuk bağlatır. İnsanlara dokunun. Yaşlıların elini tutun, dinleyin, ellerini öpün. Çocukların başını okşayın. Oğlu ve kızı gibi davranılmasını istiyorum. Doğru iş yapmak yetmez, işi de doğru yapmak önemli burada. Yaptığımız doğru ama yaptığımız işi aşkla, sanatla yapmamız gerekiyor.

Bunu çok önemsiyorum. Kazan kanıyor, soba yanıyor mu diye soracaksınız. İlin valisi olarak, dışarıda biri üşürse, ben içeride ısınamam. Benim temel felsefem budur. Kullandığımız yetki, milletin yetkisidir. Bizlerin milletin çocuklarıyız. Kucağında oturduğumuz, yetiştiğimiz milletin çocuklarıyız. Milletin içinden geldik, devletin gerçek sahibi milletin yetkilerini kullanıyoruz" dedi.

"BİZİM EN ÖNEMLİ İŞİMİZ İNSANDIR"

Van'ın kadim bir şehir olduğunu söyleyen Vali Balcı, "Yüzyıllarca büyüklerimiz, atalarımız burada taş üstüne taş, tuğla üstüne tuğla koymuş. Bu bir hizmet yarışıdır. Biz zaten bir ekibiz. Memlekete, millete hizmet yolunda ilerleyen insanlarız. Biz bir saatin dişlileriyiz. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. İl valisi olarak benim görevim hayatı ve yaşamı kolaylaştırmak. Şefkat elçileri de hayatı ve yaşamı güzelleştirecek. Buna da canı gönülden ve yürekten inanıyorum. Bu memlekette biri aç, açıkta kalmamalı.

Param yok hastaneye gidemedim, çocuğumu okumadım diye bir şey söz konusu değil. Devletin ve milletin imkânları bunun için yeterli, bunun için de kullanmaktan büyük mutluluk duyarız. Bizim bir numaralı işimiz insandır. Yolları, kaldırımları yapıyoruz ama bizim en önemli işimiz insandır. Hem yaradılışta kardeşiz hem aynı havayı teneffüs ediyoruz. Biz bir aileyiz.

Van'daki bir insanın derdi, bizim derdimizdir. Onun yarasını dindirmek, ıstırabını dindirmek bizim görevimizdir. Bu bizim görevimizdir ve bizler kardeşiz. Bu anlamda elimizde milletin, devletin imkânları var. Bu yüzden yapmalıyız. Elimizde imkân varken, dışarıda biri üşürken, ben nasıl ısınacağım. Dışarıda birisinin derdi, sıkıntısı, problemi varken biz rahat duramayız ki. Bu imkânlar devletin imkânlarıdır. Benim babamın malı değil. Bunların milletin, devletin imkânlarıdır. Biz devletin ve milletin ürettiği değerleri, Van'a, Vanlı hemşehrilerimize, çocuğuna, gencine, kadınına, yaşlısına kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"YETKİSİ OLAN, GÖREVİNİ ADAM GİBİ YAPACAK"

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de problemlerin olduğunu belirten Vali Balcı, "İşleyen sistemde her zaman problemler olur. Buradaki asıl mesele bizim dertlenmemizdir. Derdi bilmek yetmez. Birde dertle dertlenmek gerekiyor. Burada hepimiz mesulüz. Ben bu sorumluluğu sizinle paylaşıyorum. Van'da derdi olanın, sorunu olanın, problemi olanın yanındayız ve derdiyle dertleniyoruz.

İmkânlarımız da bunları çözmeye yeter. Benim herkese ulaşmaya imkanım olmadığına göre, hem iletişim hatlarımız kurduk, hem de bütün personellerimiz sahada olacak. Dolayısıyla bu işin vebalini de sislerle paylaşmış oluyorum. Bu aynı zamanda veballi bir iştir. Yükümüz ağır. Her malın zekatı, cinsine göre verilir. Yetkisi olan, ilmi olan, gücü olan, kudreti olan da görevini adam gibi yapacak.

Ben valiyim, işimi adam gibi yapacağım. Bu dertle dertleneceğiz. Bir yetimin başını okşadığımız zaman, bir yaşlıya sarıldığımız zaman, bir yatalak hastanın derdini çözdüğümüz zaman büyük sevap kazanırız. Bu proje kapsamında kanadı kırık bir güvercin bile var ise onu da tedavi edeceğiz. Ayağı kırık bir kedi, bir köpek var ise onun da bakım onarımı yapılacak. Memleketi, milleti sevmek, bana göre meralarıyla, dağlarıyla, ormanlarıyla, ırmaklarıyla, gölleriyle, börtüsüyle, böceğiyle, florasıyla, havasıyla, toprağıyla, suyuyla beraber sevmektir.

Van Gölü'ndeki dip çamur temizliğini biran önce bitirmek için çabalıyoruz. Van Gölü Van'ın sadece bir doğal güzelliği değil. Burası bir miras, bir yaşam ve bir hayattır. Orada da bir hayat var. Bu gölü tertemiz hale getireceğiz. Bu memleket sevgisiyle ilgilidir. Mesela Türkiye'nin %10 meraları Van'dadır. Bu meraları korumamız gerekiyor. Oraları 10 milyonlarca koyunla doldurmamız gerekiyor. Memleket sevgi budur. Benim memleket sevgim bu şekildedir. Bizler çalışkan, dürüst, düzgün insanlarız. Elimizde imkân var ve bu imkanları millet için kullanacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz görev yaptığımız dönem içerisinde bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

"PROBLEMLER TESPİT EDİLDİĞİNDE, 5 GÜN İÇERİSİNDE ÇÖZÜLMEK ZORUNDA"

Bu projenin sadece bir yardım projesi olmadığını belirten Vali Balcı, "Bu, insana dokunma projesi. Bu insanın yanında olma, derdiyle dertlenme projesi. Kısaca bu proje hayatı ve yaşamı kolaylaştırma projesi. 50 kişilik ekiplerimiz var. Ekiplerimiz evlere gitti. Ağabeyleri, anaları, kızı, oğlu, kardeşi gibi dokunacaksınız. İzin aldığınız kişilerden de fotoğraf çekip paylaşıyorsunuz, kamuoyuyla paylaşmamak kaydıyla. Sisteme de yüklüyorsunuz. Zaten Whatsapp uygulaması da var.

Oradan da bakarım. Herkes cep telefonuna da yükleyecek. Bizim projeyi orijinal kılan şu; başta il Valisi olmak üzere, kaymakamlar, bölge müdürleri, kısaca devlet ve devletin gerçek sahibi milletin emrinde. Problemler tespit edildiğinde 5 gün içerisinde çözülmek zorunda. Fakir, fukaranın ne derdi olacak zaten? Bunları çözemeyecek ne var? O yüzden 5 gün içinde çözülmesini istiyorum. Zaten sistemde 5 gün içinde yanıp söner o. Kurum amirleri bir kere 1'inci derecede mesul. Ben il valisi olarak 1'inci derecede mesulüm. İlçelerde kaymakamlarımız mesul. İllerde il müdürleri ve bölge müdürleri mesul. İlçelerde de ilçe müdürleri mesul. Müdürler kendileri yürütecekler.

Kaymakamlarımız gündelik bakarlar, haftada bir toplantı yaparlar. Sonra 2 haftada bir, sonra proje yerine oturunca ayda bir yapmaları yeterli. İl müdürlerimizin de kendi işleri var ama yazılımı yüklüyorlar. Haftada bir kendileri mesul. Bundan hayır duası alırsınız. Yani emrivaki olarak kabul etmeyeceksiniz. Bunu sağlıklı olmanın, devletin, milletin imkânlarını kullanmanın zekâtı olarak kabul edin. İnsanlık görevi olarak kabul edin. İnsanlığın dertleriyle dertlenme olarak kabul edin. Sistem bu şekilde işleyecek" dedi.

"BİZİM İÇİN BÖYLE BİR PROJEDE ÇALIŞMAK LÜTUFTUR"

Ekiplerden 15 günde bir rapor alacağını belirten Vali Balcı, "Bizim gezdiklerimizin dışında ulaşılamayan kitle varsa da telefon uygulamalarından, sosyal medya hesapları var. Oradan da duyuracaklar. Bu konuda imamlarımız, muhtarlarımız, okul müdürlerimiz biliyor. Zaten vakıflarımızda gerekli kayıtlar var. Ayrıca sahadaki elemanlarımızdan 15 günde bir rapor alacağım. İl müdürleri, bölge müdürleri, kaymakamlık, valilik, işini yapıyor mu yapmıyor mu diye 15 günde bir rapor alacağız. Şefkat elçileri bunu denetlemeye de yetkili. Ayrıca her kurumun imkânı yetmeyebilir. İmkânlarınızı sonuna kadar kullanacaksınız.

İmkânlarınızın yetmediği gücünüzü aşan kısımlarda da Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi bu projenin, bu insanların ve sizin emrinizde. En büyük sigortanız da biziz. Aşkla çalışanlar asla yorulmazmış. Buna inanıyoruz. Bunlar büyük projeler.

Bizim için böyle bir projede çalışmak lütuftur. Ben çok başarılı olacağına inanıyorum. Hiçbir şey yapmasak bile Van'da şu projeyi yürütürken bunu Allah rızası için yapıyoruz. Devlet ve millet olmanın gereği olarak yapıyoruz. Bu bize yeter de artar. Ben bu projeyi çok önemsiyorum. 1 numaralı projemiz. Bunlar hayır ve dua kapılarıdır. Kaçırmamak lazım. Devletin ve milletin imkânları da çok şükür bu konuda bol. Bu konuda bütün kaynaklar bu projenin emrindedir" diye konuştu.

"VAN MÜTHİŞ BİR ŞEHİR"

Bu projenin Van'a hayır kapısı açacağını söyleyen Vali Balcı, "Şehre bereket getireceğine de inanıyorum. Gönüllü yaparsanız ne ala zaten. Bu proje yürüyecek zaten. Yürümemesi için bir engel yok. Çünkü bu bizim görevimiz. Bütün zorluklara rağmen yürütmemiz lazım. Devletin sahibi millettir. Varlık sebebi de çağdaş anlamda hayatı kolaylaştırmaktır.

Şehirlerin en değerli varlıkları sahip oldukları parasal şeyler değil, sahip oldukları şeyler sosyal kapital dedikleri uzlaşma, işbirliği, dayanışma ve birbirini hakiki anlamda sevmektir. Eğer biz uzlaşırsak, hakiki anlamda birbirimizi seversek şehirlerimiz alıp başını gider. Van müthiş bir şehir, hem tarihiyle hem doğasıyla, hem kültürüyle hem de sahip olduğu insan malzemesiyle.

Ama yaşam endeksini arttırmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız; başta ilin valisi olmak üzere, milletvekilleri, siyasi parti başkanlarımız, kaymakamlarımız, iş dünyamız, kamu kurum kuruluşlarının müdürleri, STK'lar, üniversite, esnaflar, çiftçiler, muhtarlar, basın ve diğer aktörler uyumlu işbirliği yaparsa başarılı oluruz. Bu proje çok güzel projedir. Allah'ın izniyle dört dörtlük uygulayacağız. Türkiye'de örnek olacağına inanıyorum, eğer doğru uygularsak.

Bu projenin emrindeyim. Devletin, milletin bütün imkânlarını bu projenin emrine veriyorum. Van'ımızın, Vanlı hemşehrilerimizin geleceği için, ıstırabının dinmesi için, problemlerinin çözülmesi için hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı, uğurlu ve bereketli kılsın" ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı. Vali Balcı, yaptığı konuşmanın ardından, 'Sosyal Destek Hızır Van Projesi'nde görev alacak gönüllülerle tek tek tanışarak, kolaylıklar diledi.

Bölgegazetesi