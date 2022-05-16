Van Valiliğinden toz taşınımı uyarısı: Maskesiz çıkmayın!

Suriye ve Irak tarafından gelen toz bulutunun, Van'da etkili olan yağmurla birlikte çamur olarak yağması vatandaşı şaşkına çevirdi. Hayatı olumsuz yönde etkileyen toz bulutu, astım hastaları ile solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşları olumsuz etkiledi.

Toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar devam edeceğini bildiren Van Valiliği, astım hastaları ile solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıktıklarında maske kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Van Valiliğinden toz bulutu ile ilgili yapılan açıklamada: "Bölgemizde yer yer etkili olan Toz Taşınımının yarın (17.05.2022 Salı günü) öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Toz taşınımına bağlı olarak çamur şeklinde yağış, yer yer görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması; astım hastaları ile solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıktıklarında maske kullanmaları önem arz etmektedir." denildi.

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