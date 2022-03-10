Van Valiliğinden flaş uyarı!

Van Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yarın ilimizde kar, karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı gaz zehirlenmesi ve çığ riskine karşı, dikkatli ve tedbirli olalım.” İfadelerine yer verildi.

İşte Van Valiliği tarafından yapılan o uyarı: