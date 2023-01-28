Van Valiliğinden flaş uyarı!

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilere göre (BTUM) Van'ın güney ve kuzey ilçelerinde kuvvetli, yükseklerde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

GENEL 28.01.2023, 08:47
Van Valiliğinden flaş uyarı!

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerine göre, bugün Van'ın kuzey ve güney ilçenin, akşam saatlerinden itibaren ise merkez ilçeleri dâhil tüm ilin kar yağışlı sistemin etkisene gireceği tahmin ediliyor.  Konuyla ilgili Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi vatandaşları uyuyarak, "Cumartesi günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren Van' in kuzey ve güney ilçenin, akşam saatlerinden itibaren ise merkez ilçeleri dahil tüm ilin kar yağışlı sistemin etkisene gireceği tahmin ediliyor.

Beklenen kar yağışlarının; bugün öğle saatlerinden sonra Van'ın güney ve kuzey ilçelerinde kuvvetli, yükseklerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Pazar günü de Van'ın kuzey ilçelerinde etkili olmak üzere il genelinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı: Beklenen kar yağışlarının; Yarın (Cumartesi) Van ilinin güney ve kuzey (Bahçesaray, Çatak, Başkale, Gevaş, Erciş, Muradiye, Çaldıran,) ilçelerinde kuvvetli, yükseklerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (görüş mesafesinde azalma, yükseklerde tipi, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Van Bölge Gazetesi

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