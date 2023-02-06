Van Valiliğinden flaş açıklama!

Van Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan asılsız paylaşımlarla alakalı bir açıklama yayınladı.

İşte Van Valiliği'nden yapılan o açıklama:

Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğünde deprem ve artçı sarsıntılardan dolayı Van ilinde de büyük bir depremin beklendiği, bu nedenle deprem bölgesine giden arama kurtarma ekiplerinin geri çağrıldığı şeklinde halk arasında ve sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapılmaktadır.

Bu tür ASILSIZ paylaşımlar yaparak kamuoyunda paniğe yol açanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacağını belirtir, resmi merciler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.