Van Valiliğinden flaş açıklama geldi! Gelincik Sınır Kapısı için 5 bin 600 imza toplandı
Van’ın Başkale İlçesi’nden İran’a açılan Gelincik Sınır Kapısı’nın yeniden faaliyete girmesi için, ilçedeki muhtarlar, STK temsilcileri ve iş insanları 5 bin 600 imza topladı.
Oluşturulan bir heyet Başkale Kaymakamı Asım Solak ile birlikte imza dosyasını Vali Mehmet Emin Bilmez’e sundu. Güvenlik gerekçesiyle 1990 yılında kapatılan Gelincik Sınır Kapısı’nın yeniden faaliyete başlaması için Başkale’de yoğun bir çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda başta muhtarlar olmak üzere, iş insanları ve STK temsilcileri Gelincik Sınır Kapısı Platformu’nu oluşturarak imza kampanyası başlattı. Başkale İlçesinin ekonomisine büyük katkı sağlayan Gelincik Sınır kapısının açılması için 5 bin 600 imza toplandı.
İmzaların toplanmasının ardından, Başkale Kaymakamı Asım Solak başkanlığında bir heyet, Vali Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret ederek imza dosyasını takdim etti. Vali Mehmet Emin Bilmez, sınır kapılarının bulundukları bölgenin ekonomisine katkısının büyük olduğunu belirterek, Başkale halkının taleplerinin ilgili bakanlığa iletileceğini ifade etti.
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