Van Valiliği’nden donmuş eşek açıklaması
Van Valiliği sosyal medyada yer alan ‘donmuş eşek’ görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, çekilen görüntülerin Van’a ait olmadığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Sosyal medyada paylaşılan ve bazı televizyonlarda haber olarak yayınlanan ‘donmuş eşek’ görüntülerinin Van’da çekildiği iddiaları üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yaptığımız araştırmalar sonucunda toplum vicdanını sızlatan görüntülerin Van’a ait olmadığı belirlenmiştir.
Ancak, hiçbir araştırma yapılmadan görüntünün çekildiği yerin teyit edilmeden sosyal medya ve bazı televizyon kanallarında Van diye lanse edilmesi bizleri de üzmüştür. Her ne amaçla olursa olsun, hayvanların soğukta ölüme terk edilmesi kabul edilemeyeceği gibi dondurucu soğukların etkili olduğu ilimizde özellikle sokak hayvanları konusunda daha hassas davrandığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Sosyal medyada paylaşılan ve bazı televizyonlarda haber olarak yayınlanan ‘donmuş eşek” görüntülerinin Van’da çekildiği iddiaları üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yaptığımız araştırmalar sonucunda toplum vicdanını sızlatan görüntülerin Van’a ait olmadığı belirlenmiştir. Ancak, hiçbir araştırma yapılmadan görüntünün çekildiği yerin teyit edilmeden sosyal medya ve bazı televizyon kanallarında Van diye lanse edilmesi bizleri de üzmüştür.
Her ne amaçla olursa olsun, hayvanların soğukta ölüme terk edilmesi kabul edilemeyeceği gibi dondurucu soğukların etkili olduğu ilimizde özellikle sokak hayvanları konusunda daha hassas davrandığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadelerine yer verildi.
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