Van Valiliği Van'a şu ana kadar yerleşen depremzede sayısını açıkladı!

Van Valiliği, depremin ilk gününden bu yana Van'dan deprem bölgelerine yönlendirilen araç sayısı, yardımlar ve diğer detaları paylaştı. Şu ana kadar ortaya konulan seferberliğe dair tüm detayları paylaşan Van Valiliği, depremzedelerin tahliye süreci ile birlikte kente gelen depremzede ve boş yatak kapasitesini de paylaştı.

Kentin dört koldan seferber olduğu süreç devam ederken, depremle ilgili tüm detaylar şu şekilde açıklandı: "06.02.2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle ilimizden deprem bölgesine resmî kurumlar, STK ve AFAD Gönüllülerinden gönderilen araç, personel ve malzeme durumları aşağıda belirtilmiştir.

VAN'DAN BİNLERCE İNSAN DEPREM BÖLGELERİNDE GÖREV YAPIYOR

Van ili resmi kurumlarından 2.112 personel ve STK’lardan 657 gönüllü olmak üzere toplam 2769 kişi deprem bölgesine gönderilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığı’ndan Korucu Yerel Destek Ekibinden 1.014 Güvenlik Korucusu, 293 Rütbeli personel ve Asayiş Kolordu Komutanlığı’ndan 4 personel olmak üzere toplam 1.311 personel deprem bölgesine ulaşmıştır. (Afet bölgesinde STK dahil toplam personel sayısı 4080 kişidir) İlimizden (dış ilçeler dahil) afet bölgesine 189 kamyon, 89 tır, 3 tanker, 148 Pick-up olmak üzere toplam 429 araçlık muhtelif gıda, giyim, battaniye, nevresim takımı ve temizlik malzemesi gönderilmiştir.

Malatya iline 323 araç, Adıyaman iline 37 araç, Hatay iline 30 araç, Kahramanmaraş iline 25 araç, Gaziantep iline 12 araç ve Diyarbakır iline 2 araç gönderilmiştir. Van AFAD Lojistik Deposundan deprem bölgesinde bulunan Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Adana illerine 2.028 ısıtıcı, 1.474 adet çadır, 6.177 battaniye, 3.950 adet yatak, 7.514 adet çarşaf ve yatak seti sevk edilmiştir.

VAN'DAKİ TÜM ARAÇLAR SEFERBER EDİLDİ

Van Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve diğer kurumlarımızdan 172 kamyon, 6 Loder, 27 ekskavatör, 66 otobüs, 106 Pick-up, 6 akaryakıt tankeri, 4 su tankeri, 130 minibüs, 1 itfaiye aracı,26 ambulans,1 basınçlı araç,1 vidanjör, 18 JCB kepçe,2 Kurtarma aracı, 8 Tır, 52 çekici tır ve 19 vinçten oluşan 645 iş makinası,1 Helikopter ve 209 hizmet aracı olmak üzere toplam 855 araç; 28 adet jeneratör ve 24 adet hiltiden oluşan toplam 52 adet teknik malzeme, deprem bölgesindeki illerimize ulaştırılmıştır.

Deprem bölgesinden kendi imkanı ile ilimizdeki sağlık kuruluşlarına başvuran kişi sayısı 319, ambulans ile gelen yaralı sayısı 13, toplam başvuru sayısı 332 kişidir. Tedavisi tamamlanan 310 kişi taburcu edilmiştir. 22 kişinin tedavisi ise halen devam etmektedir. Deprem bölgesinden vefat ederek ilimize gelen 43 kişinin defin işlemleri gerçekleştirilmiştir.

İŞTE KENTE YERLEŞEN DEPREMZEDE SAYISI

Deprem bölgelerinden ilimize konaklama için gelen afetzedelere ayrılan yatak kapasitemiz 10.861, konaklama yerlerine yerleştirilen kişi sayısı 2086, kendi imkanlarıyla yerleşenlerin sayısı 5672, kalan boş yatak sayımız 8776 kişidir."

Şehrivan Gazetesi