Van Valiliği'nden PCR testi açıklaması

Van Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni aldığı kararları açıkladı. Buna göre, uçak seyahatlerinde aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek. Açıklamada, “T.C. Van Valiliği’nin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.01.2022 tarih ve 2022/4 sayılı kararı PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gerekenler; Huzurevi/bakım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanlarının PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecektir.

Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlülerin PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecektir. Yurtdışına seyahat edecek kişilerin (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecektir. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edeceklerin PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecektir.

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilenler; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilere PCR testi ile tarama yapmaya gerek yoktur. Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce PCR testi ile tarama yapmaya gerek yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personellere (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.) PCR testi ile tarama yapmaya gerek yoktur. Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara PCR testi ile tarama yapmaya gerek yoktur. Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere PCR testi ile tarama yapmaya gerek yoktur.

Bu doğrultuda; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilecektir. Havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmaya devam edilecektir. Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecektir” denildi.