Van Vali Yardımcısı Değişti! İşte Van'a yeni atanan isim...

WanHaber - Haber Merkezi

11/08/2022 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle birlikte Van'da görev yapan Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Erzincan Refahiye Kaymakamı olarak atanırken yerine Sinop Durağan Kaymakamı Dr. Ahmet Tozlu getirildi.

Ömer Faruk Canpolat Kimdir?

12/09/1989 tarihinde Erzurum’da dünyaya gelen Ömer Faruk CANPOLAT; ilk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamlamış olup, 2012 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden dereceyle mezun olmuştur.

1 yıllık süreyle Kamu Denetçiliği Kurumunda Uzman Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2015 yılında Erzincan Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Kaymakam Refikliği stajını sırasıyla Gümüşhane-Kelkit ve Muğla-Dalaman ilçelerinde, Teftiş Stajını Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında tamamlamış; Kemaliye ve Ahmetli İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yapmıştır. Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca yurtdışı stajı kapsamında İngiltere Sheffield Üniversitesinde 4 ay süreyle yabancı dil eğitimi alarak akabinde katıldığı Kaymakamlık Kursunu üstün başarı derecesi ile tamamladı.

Yurt dışı stajının ardından Kastamonu İli İhsangazi ilçesi Kaymakamı olarak atanan Ömer Faruk CANPOLAT, daha sonra Gümüşhane İli Köse İlçesi Kaymakamı görevini yaptıktan sonra 13.07.2020 tarihli ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Van Vali yardımcılığı görevine atanmış ve 05.08.2020 tarihinde göreve başlamıştı.

Dr. Ahmet Tozlu Kimdir?

1985 yılında Samsun’da doğdu. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2010-2017 yılları arasında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında Planlama Uzmanı olarak görev yaptı. Bu kurumdaki uzmanlığını “Kamu Kesiminde Performans Değerlendirme Sistemi: İş ve Meslek Danışmanlarına Yönelik Bir Uygulama Önerisi” adlı teziyle elde etti. 2016-2018 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yaptı.

Karabük Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Çeşitli ilçelerdeki refiklik ve vekalet aşamalarının ardından İspanya’nın Madrid kentinde Complutense Üniversitesi’nde İspanyolca dil eğitimi aldı. 11 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Sinop İli Durağan İlçesi Kaymakamlığına atandı.

2014-2016 yılları arasında Bakanlar Kurulu kontenjanıyla gönderildiği Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey Eyaletinde Rutgers Üniversitesi’nde “The Usability of Financial Incentives As Motivators in Performance-based Evaluation Systems for Public Employees: A Sample from Turkey” adlı teziyle kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kamu yönetimi bölümündeki doktora çalışması tez aşamasında olup devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde kamu yönetimi, kamu personeli ve çalışma hayatına dair konularda yayımlanmış Türkçe ve yabancı dilde makaleleri bulunmaktadır.