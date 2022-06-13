Van Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi ertelendi

Rekabetçi Sektörler Programının ilk döneminde kurulan Van İş Geliştirme Merkezi (Van İŞGEM), Van Teknokent, Inter Islamic Network on Science and Technology Parks (INSTP) ve Guilan Bilim ve Teknoloji Parkı (İran) ile birlikte Van'da 'Van Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi' organize edilecek. 11-12 Haziran tarihleri arasında Van'da yapılması planlanan Van Uluslararası Girişimci ve Yatırımcılar Zirvesi, 30-31 Temmuz tarihine ertelendi.

1. Van Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi'ne 87 ülkeden, yenilikçi, teknolojik ve ticarileşme aşamasına gelmiş projeye sahip girişimcilerin, 15 ülkeden yapılan 170 proje başvurusunun değerlendirmeleri tamamlandı. Kurul tarafından seçilen 40 proje sahibi, 30-31 Temmuz tarihlerinde Van'da yapılacak olan zirvede, geliştirdikleri ürünlerin üretimi için, Türkiye'deki yatırım olanakları, zirvede düzenlenecek olan panel ile kendilerine anlatılacak, ayrıca fon sağlayıcılar ve meslek yatırımcılar ile yüz yüze görüşme imkanına sahip olacaklar.

Bu zirve ile başta Van olmak üzere, ülkenin teknolojik, yenilikçi, katma değerli ürün üretme kapasitesinin artmasına katkı sağlamak, yabancı girişimci sayısını artırmak, bu vesile ile ortak girişimlere olanak sağlayarak, Van'ın ve ülkenin sosyo ekonomik gelişimine katkı sunmak ve yeni oluşan dünya düzeninde, iyi bir yer ve rol alınması planlanıyor. 19 kişilik bağımsız proje değerlendirme jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 40 proje sahibi girişimci, 30-31 Temmuz tarihinde yapılacak zirve için Van'a davet edildi.

Zirvede oluşacak sinerji ile ortaya çıkacak, yenilikçi ve teknolojik yatırımların, ülkenin gelişmesine katkı ve geleceğine iyi bir yatırım olması bekleniyor. 30-31 Temmuz tarihlerinde Van'da düzenlenecek olan Van Uluslararası Girişimci ve Yatırımcılar Zirvesi, Avrupa Bilimler Akademisi (EUROPEAN ACADEMY OF SCİENCE), İslam İşbirliği Teşkilatı Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH), Uluslararası Mucitler Birliği Federasyonu (IFIA), Dünya Buluş ve Fikri Mülkiyet Hakları Birliği (WIIPA), Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Destekleme İdaresi Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Van Sanayici ve İşadamları Derneği (VANSİAD) tarafından destekleniyor.

Van Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi'nde yapılacak olan ödül töreninde ise, davet edilen girişimciler tarafından sergilenen girişim fikirlerinin ve ürünlerin en iyileri seçilerek ödüllendirilecek. Zirve, 30-31 Temmuz tarihlerinde Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilecek.

Van Bölge Gazetesi