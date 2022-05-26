Van Ülkü Ocakları’ndan Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konseri
Van’da Ülkü Ocakları tarafından Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konseri düzenlendi.
Uygulama Otelinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ünlü sanatçı Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz birbirinden güzel şarkılarını seslendirdil Van ve çevre illerden vatandaşların ilgi gösterdiği konser sonunda bir açıklamada bulunun Van Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Veysel Erdem, uzun süreden beri kentte Ülkü Ocakları olarak konser düzenlenmediğini belirterek, “Amacımız tüm ülküdaşlarımızı birleştirmek, birlik ve beraberlik mesajı vermektir.
Ünlü sanatçılar Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konserimize geldiler. Çok güzel bir ortam oldu. İnşallah birliğimiz daim olur. Beklediğimizden çok daha güzel oldu” dedi.
Merkez ilçeler dahil olmak üzere Iğdır, Kars, Muş ve Ağrı il ocakları başkanlarının da konsere katılım sağladığını ifade eden Erdem, amaçlarının bu konserleri geleneksel hale getirmek olduğunu söyledi.
Konsere ilgi gösteren vatandaşlar ise bu tarz etkinliklerin sürekli düzenlenmesini istediler. Konser sonunda Başkan Erdem tarafından sanatçılara plaket takdim edildi.
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|59
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|38
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|12. Hatayspor
|38
|53
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|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
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|45
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|20
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|O
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|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
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|36
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|4. İstanbulspor
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|36
|58
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|36
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|38
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|74
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