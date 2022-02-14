Van Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Kalkan, hayatını kaybetti

Van Aile Hekimleri Derneğinde 4 yıl genel sekreter olarak hizmet veren ve 2019 yılında Tuşba İlçe Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Eyüp Kalkan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

WanHaber ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.