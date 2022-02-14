Van Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Kalkan, hayatını kaybetti
Van Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp KALKAN geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
GENEL 14.02.2022, 14:03 14.02.2022, 14:05
Haci Dayan 42 dakika önce
Allah mekanını cennet eylesin hocam Rabbim ailesine sabır versin inşallah
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Sağlıkçı 26 dakika önce
Mükemmel bir insandı Allah mekanını cennet eylesin ailesine sabırlar versin
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