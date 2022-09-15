Van TSO’dan destek çağrısı…

Türkiye’nin önemli cazibe merkezlerinden bir tanesi olan Van; konumu, bin 700 metrede yer alan denizi, coğrafyası ve tarihsel geçmişi ile geleceğe ışık tutuyor. Bu denli önemli bir kent olan Van, ne yazık ki tanıtım konusunda eksik kalmış durumda. Van TSO bu eksikliğin giderilmesi noktasında VANFED öncülüğünde düzenlenecek olan Van Tanıtım Günleri’ne destek oldu.

Van TSO’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Yüzölçümü ile ülkemizin 5’inci büyük kenti olan ilimiz, hinterlandında bulunan; İran, Irak, Ermenistan ve Azerbaycan’a yakınlığı ve bölge illeri içerisindeki lider konumu ile yaklaşık 125 milyon nüfuslu bir pazarın ortasında çekim merkezi konumundadır. Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından olan ilimiz bir cazibe merkezidir. Tarih, Medeniyet ve Güneş kentidir. Hoşgörü kentidir. Ülkemizin Doğuya açılan doğunun ise batıya açılan kapısıdır.

Zengin potansiyeli ve ekonomiye konu olacak birçok iktisadi değeri ile sahiplenilmeyi beklemektedir. Su sporları, kültür ve tarihsel değerleri, yayla turizmi, kış turizmi, inanç turizmi, fuar ve kongre merkezi turizme konu olacak birçok tarihi ve doğal değere sahiptir. Cazibe merkezi ve turizm şehri olan Van’ın en büyük eksiklerinden bir tanesi, Ülkemizin batısında yer alan metropol şehirlerde tanıtılmamasıdır.

Bu noktada; Van Dernekler Federasyonu (VANFED) tarafından 20-23 Ekim 2022 tarihlerinde “Van İstanbul’da” sloganı ile İstanbul Yenikapı Kongre ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek Van Tanıtım Günleri büyük önem taşımaktadır. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yaklaşık 16 milyonluk nüfusa sahip İstanbul ilinde şehrimizin tanıtılmasını destekliyoruz. Bu bağlamda; tüm tarafları projeye destek olmaya ve İstanbul’da yaşayan Vanlıları etkinliğe katılmaya davet ediyoruz. İlimiz açısından büyük önem taşıyan ve tanıtım eksikliğinin giderilmesine vesile olacak etkinlikte yer almak, şehrimize olan vefa borucumuz olduğunun bilinmesini isteriz.”

Van Bölge Gazetesi