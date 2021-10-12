Van TSO’da, Müşterek Oda ve Borsa Toplantısı

Van İli ve İlçeleri Müşterek Oda-Borsa Toplantısı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya; Van TSO, Ticaret Borsası ile Erciş Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyeleri, TOBB Van İli Oda-Borsa Akademik Danışmanı Menaf Turan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Seyhan Demir katıldı.

‘Van konuşuldu’

Toplantıda; TOBB Van İli Oda/Borsa Akademik Danışmanı Menaf Turan, ‘İklim Değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’ konusunda sunum yaptı. Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras ise Van’ın sosyo-ekonomik durumuna ilişkin bilgiler vererek, katılımcılara detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Van TSO Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş toplantıda yaptığı konuşmada, koronavirüs sürecinde odanın yapmış olduğu çalışmalar hakkında brifing vererek, işbirliğinin önemine değindi.

‘İşbirliği’

Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Yağar da şunları söyledi:

"Sorunlarımız, yapacağımız işbirliği ve ortak akıl ile çözebiliriz. Bu tür birlikteliklere ilimizin ihtiyaçları var."

‘Sorunlar anlatıldı’

Toplantıda konuşan Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Özbek ise oda/borsa üyelerinin yaşamış olduğu sorunları anlatarak, toplantının önemli olduğunu ifade etti.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.