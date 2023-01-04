Van TSO yeni yönetimi belli oldu

31 Aralık Cumartesi günü yapılan Yönetim Kurulu, Genel Kurul Delege ve Disiplin Kurulu Üyeleri seçiminin ardından bugün yapılan meclis divanı seçimiyle birlikte Van TSO seçimi tamamlanmış oldu. Tek liste ile yapılan seçimde Meclis Başkanı Turan Avcı oldu.

İşte Van TSO’nun yeni Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri;

YÖNETİM KURULU

Necdet Takva (Yönetim Kurulu Başkanı)

Burak Gültepe

Fevzi Çeliktaş

Fahri Borak

Kadir Gülgeldi

Mehmet Değer

Mahmut Köroğlu

Ömer Yılmaz

Reşit Yaren

Serdar Balandi

Veysel Parin

MECLİS DİVANI