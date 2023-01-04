Van TSO yeni yönetimi belli oldu
22 Ekim 2022 tarihinde başlayan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimleri bugün gerçekleşen Meclis Divanı seçimi ile tamamlandı.
31 Aralık Cumartesi günü yapılan Yönetim Kurulu, Genel Kurul Delege ve Disiplin Kurulu Üyeleri seçiminin ardından bugün yapılan meclis divanı seçimiyle birlikte Van TSO seçimi tamamlanmış oldu. Tek liste ile yapılan seçimde Meclis Başkanı Turan Avcı oldu.
İşte Van TSO’nun yeni Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri;
YÖNETİM KURULU
- Necdet Takva (Yönetim Kurulu Başkanı)
- Burak Gültepe
- Fevzi Çeliktaş
- Fahri Borak
- Kadir Gülgeldi
- Mehmet Değer
- Mahmut Köroğlu
- Ömer Yılmaz
- Reşit Yaren
- Serdar Balandi
- Veysel Parin
MECLİS DİVANI
- Meclis Başkanı: Turan Avcı
- Meclis Başkan Yardımcısı: Abdurrahman Bayram
- Meclis Başkan Yardımcısı: Mehmet Faruk Altınal
- Meclis Katip Üye: Cüneyt Gezin
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