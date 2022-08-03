Van TSO: Uçak sefer sayıları artırılmalı

Havayolu ulaşımında yaşanan sorunlar ve son olarak THY yetkilileri ile yapılan görüşmelere rağmen sefer sayılarının artırılmadığı belirtilen açıklamada, sorunun çözümü konusunda çağrıda bulunuldu.

Van TSO’dan yapılan açıklamanın bir diğer başlığı İran turizmi oldu. 2014 yılında atılan adımlar neticesinde İran ile gelişen ilişkilerin istenilen seviyede olmadığı, Kapıköy Sınır Kapısı’nın 7/24 hizmet vermesi ve Kapıkule Sınır Kapısı’nda olduğu gibi kimlikli geçişlerin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

“UÇAK SEFERLERİ, KENTİN İHTİYACINA CEVAP VERMEMEKTEDİR”

Van TSO’dan yapılan yazılı açıklamada, “1 milyon 150 bin nüfuslu ilimiz, ülkenin en doğusunda yer alan ve uzaklık nedeniyle ulaşımda genellikle havayolunun tercih edildiği önemli bir kenttir. Her yıl artan yolcu sayısı şehrimizin potansiyelini ortaya koyarken günlük 7 ile 10 arasında değişen uçak seferi, kentin ihtiyacına karşılık verememektedir.

Koronavirüs salgını öncesi 22 seferin gerçekleştiği ilimizde 15 seferin iptal edilmesi nedeniyle uçak bileti sorunu yaşayan yolcular, bölgedeki diğer havalimanlarını kullanmak zorunda kalmaktadır. Turizm acenteleri grup yolcularını ya başka havalimanına yönlendirmekte ya da grupları iptal etmek zorunda kalmaktadır. Yaşanan sorun, turizm sezonu olması hasebiyle konaklama sektörü ve diğer organizasyonları da sekteye uğratmaktadır.

Şehrimizin uzak mesafede olması ve buna bağlı kar marjının düşük olmasını bahane göstererek, havayolu şirketlerinin yakın mesafe uçuşlarını tercih etmesi kabul edilemez. En azından devlete ait Türk Hava Yollarının bu bakış açısını değiştirmesi, başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm hava yolu şirketlerinin uçak sefer sayısını adil bir şekilde paylaştırması gerekmektedir. Yaşanan sorun nedeniyle ilimiz bürokrasisi THY yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve sorun dile getirilmiştir. Görüşmenin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen ne yazık ki herhangi bir adım atılmamış ve şehrimizin havayolu sorunu çözülmüş değildir. Bu noktada; başta Cumhurbaşkanımızın talimatları, ilgili bakanlıkların girişimleriyle THY ve diğer özel havayolları şirketleri ivedilikle sefer sayılarını artırmaları elzemdir” ifadeleri yer aldı.

İRAN TURİZMİ

Söz konusu açıklamada, “Türkiye-İran arasında bulunan 534 kilometrelik kara sınırın yaklaşık 300 kilometresi İlimiz sınırları içerisinde yer almaktadır. 80 milyonu aşkın nüfusu ve yer altı zenginliği ile dünyaya ismini duyuran İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin gelişmesi, turizm gelirlerimizin artması ve ticaretin daha aktif bir şekilde yapılması adına 2014 yılında atmış olduğumuz adımlar gelinen noktada sevindirici olsa da yeterli seviyeye ulaşmış değildir.

İran ile ilişkilerin gelişmesi ve istenilen seviyeye ulaşması adına atılması gereken ilk adım Kapıköy Sınır Kapısı’nın 7/24 esaslı hizmete açılmasıdır. 400 yıllık kadim komşuluğumuza rağmen gerek gidiş-gelişler gerekse ticarette bürokratik engeller ile karşı karşıya kalınmakta ve pasaport ile geçişler yapılmaktadır.

Gürcistan ve son olarak Yunanistan gibi komşu ülkelerin vatandaşları ülkemize kimlik ile giriş yaparken, hiçbir savaşımızın olmadığı dost ülke olan İran’a Kapıköy Sınır Kapısı ve diğer kapılardan pasaport ile giriş-çıkışlar yapılmaktadır. İran ile kimlikli geçişlerin yakın zamanda başlatılması ilişkilerimize olan etkisinin yanı sıra turizm ve ticaretimize katkısı da oldukça büyük olacaktır.

Bu katkı sadece sınır kenti olan ilimize değil, rekabet üstünlüğü doğusu ile olan ülkemize yansıyacaktır. Ayrıca; pasaportlu geçişlerin yanı sıra 2 ülke arasındaki araç geçişlerinde alınan triptik ücretleri de kabul edilir seviyede değildir. Bu nedenle triptik ücretlerinde düzenleme yapılarak makul seviyeye indirilmelidir” denildi.