Van TSO seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu

Ekim ayında seçime gidecek olan Van TSO, yeni başkanını seçecek. Adaylar seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürürken, seçimlerin 15 Ekim’de yapılacağı belirtildi.

Seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Zahir Kandaşoğlu, “Çok kıymetli Van Ticaret ve Sanayi Odasının Üyeleri ve kıymetli Van’ın İş dünyası Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçimi 15 Ekim Cumartesi günüdür.

Bu saygıyı işin başında olan yönetim göstermedi. Aldığımız net bilgilere göre seçim 15 Ekimdir. Üyelerimize ve Van halkına hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Bölgegazetesi