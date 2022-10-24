Van TSO seçimlerine itiraz edildi!

Cumartesi günü yapılan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimlerine bazı adaylar itirazda bulundu. 19 Grubu bulunan Van TSO'da ilk seçim sonuçlarına göre Zahir Kandaşoğlu 10, Necdet Takva ise 9 grup almıştı. Faruk Biner, İzzet Çoban ve Hamdullah Koçhan'ın hiçbir grubu alamadığı seçimlere itiraz geldi.

Necdet Takva ve Faruk Biner seçimlere itiraz ederken, Zahir Kandaşoğlu cephesinden de bazı gruplar için itiraz geldi.

YSK, Zahir Kandaşoğlu ve Faruk Biner'in itirazını reddederken, Necdet Takva'nın itirazını kabul etti.

Kandaşoğlu'nun kazandığı 1. Meslek Grubunun seçiminin iptal edilmesini kararlaştıran YSK, diğer itirazları ise reddetti.

Böylelikle Van TSO seçimlerinde Kandaşoğlu'nun aldığı grup sayısı 10'dan 9'a geriledi.

Kaynak: WanHaber