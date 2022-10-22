Van TSO seçimlerinde kim hangi grubu aldı?

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimleri, saat 17:00 itibariyle tamamlandı. Katılımın yüksek olduğu seçimde 5 aday kıyasıya yarıştı.

GENEL 22.10.2022, 17:38 22.10.2022, 23:14
Van TSO seçimlerinde kim hangi grubu aldı?

Selahaddin Eyyubi Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde yapılan Van TSO başkan seçimleri, 17.00 itibariyle tamamlandı.

19 meslek grubundan toplam 5 bin 599 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 27 sandıkta oy kullanıldı.

TSO seçimlerinde mevcut başkan Necdet Takva ‘Mavi Liste’de yer alırken; Zahir Kandaşoğlu ‘Beyaz Liste’de, Faruk Biner ‘Sarı Liste’de, İzzet Çoban ‘Kırmızı Liste’de ve Hamdullah Koçhan ise ‘Yeşil Liste’de başkan adayı olarak yer aldı.

İşte Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçim sonuçları:

1. GRUP TARIM VE HAYVANCILIK
Mavi liste: 61
Beyaz liste: 70
Sarı liste: 0
Yeşil liste: 3
Kırmızı liste: 9

2. GRUP TARIMSAL VE HAY. ÜRÜNLERİ
Mavi liste: 92
Beyaz Liste: 49
Sarı Liste: 31
Yeşil Liste: 1
Kırmızı Liste: 19

3. GRUP OTOMOTİV
Mavi liste: 86
Beyaz Liste: 71
Sarı Liste: 52
Yeşil Liste:0 
Kırmızı Liste: 14

4. GRUP MÜTEAHHİTLİK
Mavi liste: 32
Beyaz Liste: 93
Sarı Liste: 51
Yeşil Liste: 0
Kırmızı Liste: 14

5. GRUP BEYAZ EŞYA – MOBİLYA
Mavi Liste: 104 
Beyaz Liste: 64
Sarı Liste: 27
Kırmızı Liste: 5
Yeşil Liste: 0

6. GRUP TOPTAN VE PERAKENDE GIDA
Mavi liste: 96
Beyaz Liste: 109
Sarı Liste: 68
Yeşil Liste:0
Kırmızı Liste: 9

7. GRUP FİNANS-SİGORTA
Mavi liste: 76
Beyaz Liste: 52
Sarı Liste: 56
Yeşil Liste: 0 
Kırmızı Liste: 19

8. GRUP İNŞAAT MALZEMELERİ
Mavi Liste: 113
Beyaz Liste: 114
Sarı Liste: 51
Yeşil Liste: 0
Kırmızı Liste: 42

9. GRUP ULAŞIM-NAKLİYE
Mavi liste: 213
Beyaz Liste: 222
Sarı Liste: 68
Yeşil Liste: 3
Kırmızı Liste: 88

10. GRUP TURİZM
Mavi liste: 48
Beyaz Liste: 70
Sarı Liste: 49
Yeşil Liste: 0 
Kırmızı Liste: 6

11. GRUP DIŞ TİCARET
Mavi liste: 99
Beyaz Liste: 54
Sarı Liste:0 
Yeşil Liste: 0 
Kırmızı Liste: 1

12. GRUP PETROL ÜRÜNLERİ
Mavi liste: 78
Beyaz Liste: 87
Sarı Liste: 30 
Yeşil Liste: 2
Kırmızı Liste:18

13. GRUP YAŞ SEBZE VE MEYVE TİC.
Mavi liste: 92
Beyaz Liste:49
Sarı Liste:31
Yeşil Liste:1
Kırmızı Liste: 19

14. GRUP EĞİTİM-BİLİŞİM
Mavi liste: 60
Beyaz Liste: 106
Sarı Liste: 63
Yeşil Liste:0 
Kırmızı Liste: 24

15. GRUP SAĞLIK-MEDİKAL
Mavi liste: 45 
Beyaz Liste: 67 
Sarı Liste: 40
Yeşil Liste: 0
Kırmızı Liste: 23

16. GRUP TEKSTİL
Mavi liste: 47 
Beyaz Liste: 39
Sarı Liste: 25 
Yeşil Liste: 0 
Kırmızı Liste: 14

17. GRUP MÜHENDİSLER
Mavi: 102
Kırmızı: 14
Beyaz: 142
Sarı: 51
Yeşil: 0

18. GRUP MADENCİLİK
Mavi liste: 93
Beyaz Liste: 59
Sarı Liste: 11
Yeşil Liste: 0
Kırmızı Liste: 3

19. GRUP YAP-SAT VE TAAHHÜT
Mavi: 214
Beyaz: 263
Sarı: 141
Yeşil: 4
Kırmızı: 47

Kaynak: WanHaber

#van tso
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