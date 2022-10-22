Van TSO seçimlerinde kim hangi grubu aldı?

Selahaddin Eyyubi Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde yapılan Van TSO başkan seçimleri, 17.00 itibariyle tamamlandı.

19 meslek grubundan toplam 5 bin 599 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 27 sandıkta oy kullanıldı.

TSO seçimlerinde mevcut başkan Necdet Takva ‘Mavi Liste’de yer alırken; Zahir Kandaşoğlu ‘Beyaz Liste’de, Faruk Biner ‘Sarı Liste’de, İzzet Çoban ‘Kırmızı Liste’de ve Hamdullah Koçhan ise ‘Yeşil Liste’de başkan adayı olarak yer aldı.

İşte Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçim sonuçları:

1. GRUP TARIM VE HAYVANCILIK

Mavi liste: 61

Beyaz liste: 70

Sarı liste: 0

Yeşil liste: 3

Kırmızı liste: 9

2. GRUP TARIMSAL VE HAY. ÜRÜNLERİ

Mavi liste: 92

Beyaz Liste: 49

Sarı Liste: 31

Yeşil Liste: 1

Kırmızı Liste: 19

3. GRUP OTOMOTİV

Mavi liste: 86

Beyaz Liste: 71

Sarı Liste: 52

Yeşil Liste:0

Kırmızı Liste: 14

4. GRUP MÜTEAHHİTLİK

Mavi liste: 32

Beyaz Liste: 93

Sarı Liste: 51

Yeşil Liste: 0

Kırmızı Liste: 14

5. GRUP BEYAZ EŞYA – MOBİLYA

Mavi Liste: 104

Beyaz Liste: 64

Sarı Liste: 27

Kırmızı Liste: 5

Yeşil Liste: 0

6. GRUP TOPTAN VE PERAKENDE GIDA

Mavi liste: 96

Beyaz Liste: 109

Sarı Liste: 68

Yeşil Liste:0

Kırmızı Liste: 9

7. GRUP FİNANS-SİGORTA

Mavi liste: 76

Beyaz Liste: 52

Sarı Liste: 56

Yeşil Liste: 0

Kırmızı Liste: 19

8. GRUP İNŞAAT MALZEMELERİ

Mavi Liste: 113

Beyaz Liste: 114

Sarı Liste: 51

Yeşil Liste: 0

Kırmızı Liste: 42

9. GRUP ULAŞIM-NAKLİYE

Mavi liste: 213

Beyaz Liste: 222

Sarı Liste: 68

Yeşil Liste: 3

Kırmızı Liste: 88

10. GRUP TURİZM

Mavi liste: 48

Beyaz Liste: 70

Sarı Liste: 49

Yeşil Liste: 0

Kırmızı Liste: 6

11. GRUP DIŞ TİCARET

Mavi liste: 99

Beyaz Liste: 54

Sarı Liste:0

Yeşil Liste: 0

Kırmızı Liste: 1

12. GRUP PETROL ÜRÜNLERİ

Mavi liste: 78

Beyaz Liste: 87

Sarı Liste: 30

Yeşil Liste: 2

Kırmızı Liste:18

13. GRUP YAŞ SEBZE VE MEYVE TİC.

Mavi liste: 92

Beyaz Liste:49

Sarı Liste:31

Yeşil Liste:1

Kırmızı Liste: 19

14. GRUP EĞİTİM-BİLİŞİM

Mavi liste: 60

Beyaz Liste: 106

Sarı Liste: 63

Yeşil Liste:0

Kırmızı Liste: 24

15. GRUP SAĞLIK-MEDİKAL

Mavi liste: 45

Beyaz Liste: 67

Sarı Liste: 40

Yeşil Liste: 0

Kırmızı Liste: 23

16. GRUP TEKSTİL

Mavi liste: 47

Beyaz Liste: 39

Sarı Liste: 25

Yeşil Liste: 0

Kırmızı Liste: 14

17. GRUP MÜHENDİSLER

Mavi: 102

Kırmızı: 14

Beyaz: 142

Sarı: 51

Yeşil: 0

18. GRUP MADENCİLİK

Mavi liste: 93

Beyaz Liste: 59

Sarı Liste: 11

Yeşil Liste: 0

Kırmızı Liste: 3

19. GRUP YAP-SAT VE TAAHHÜT

Mavi: 214

Beyaz: 263

Sarı: 141

Yeşil: 4

Kırmızı: 47

Kaynak: WanHaber