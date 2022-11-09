Van TSO seçim tarihi ve yeri belli oldu!

22 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen seçim sonrası resmi olmayan sonuçlara göre Beyaz Liste 10 grupta, Mavi liste ise 9 grupta galip gelmişti. Seçim sonrası Mavi listenin yaptığı itirazlar; önce ilçe, ardından il seçim kurulu tarafından kabul edilerek, 1. Gruptaki seçimin tekrarlanmasına karar verilmişti. Bu kararın ardından İpekyolu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı yeni seçim takvimini açıkladı.

Uzun süredir kent gündemini meşgul eden Van Ticaret ve Sanayi Odası 1. Meslek Grubu olan Tarım ve Hayvancılık Grubu seçimleri 17 Aralık Cumartesi odada gerçekleştirilecek. Alınan karar göre Van Ticaret ve Sanayi Odası 1. Meslek Komitesi ve Meclis Üye seçimi 17 Aralık 2022 Cumartesi günü Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda saat: 09.00'da başlayacak ve 17.00'da sona erecek.

Van Ticaret ve Sanayi Odası 1. Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri seçiminin itiraz ve kesinleşme sürelerinin sonunda 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Van Ticaret ve Sanayi Odası Binasında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi yapılacak. Söz konusu tartışmalı seçimlerle ilgili açıklamalarda taraflar birbirini suçlamıştı.

TAKVA: 5 YÜZE YAKIN SAHTE OY KULLANILDI

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, tartışmalı seçimlerle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurumsal kimliğini herkesin koruması gerektiğini belirterek, tacirin ve sanayicinin onuruna zarar ve halel getirecek her türlü yaklaşımdan, bağrışmadan, çağrışmadan, feverandan, çamurdan ve iftiradan uzak durulması çağrısında bulunmuştu. Seçimlerde 500'e yakın sahte belge ile oy kullanıldığını tahmin ettiklerini söyleyen Başkan Takva, bu çeteyi ve organizasyonu ortaya çıkarma gibi bir mecburiyetlerinin olduğunu vurgulamıştı.

KANDAŞOĞLU: SEÇİMLER TÜMÜYLE YENİLENMELİ

Van Ticaret ve Sanayi Odası Adayı Zahir Kandaşoğlu, seçimle ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu seçimi şaibeli ve ilin kültürüne, tarihine yakışmayan bir seçim olarak değerlendirerek, seçimin 19 grupta da yenilenmesi gerektiğini ifade etmişti. Kandaşoğlu, geride kalan ama tamamlanmayan seçimlerin sadece 1. Grupta değil, tüm gruplarda seçimlerin tekrarlanması gerektiğini belirtmişti.

BİNER: SEÇİM SÜRECİ DOĞRU YÖNETİLEMEDİ

Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Sarı Liste ile yarışan Faruk Biner ise, seçim sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunarak, söz konusu seçim sürecinin mevcut yönetim tarafından doğru yönetilemediğini ifade etmişti.

ÇOBAN: SEÇİMLER 19 GRUPTA DA YENİLENMELİ

Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 'kırmızı liste' ile yarışan İzzet Çoban ise, geride kalan ama tamamlanmayan seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, 19 grupta seçimlerin tekrarlanması gerektiğini vurgulamış, seçim günü sahte yetki belgeleri ile 500 civarı oy kullanılmış olmasının, seçimi tümüyle hileli ve şüpheli hale getirdiğini, yargı tarafından delilli, ispatlı olarak seçime şaibe katıldığının ortaya çıkarıldığını ifade etmişti.

Van Bölge Gazetesi