Van TSO seçim sonuçları belli oldu! İşte yeni başkan...

Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) seçimleri bugün yapıldı. Seçimlerde 5 aday yarıştı. Peki, Van Ticaret ve Sanayi Odası başkanı kim oldu? İşte Van TSO seçim sonuçları

GENEL 22.10.2022, 15:35 22.10.2022, 15:54
Van TSO seçim sonuçları belli oldu! İşte yeni başkan...

Necdet Takva mavi liste,  Zahir Kandaşoğlu beyaz liste, Faruk Biner sarı liste, İzzet Çoban kırmızı liste, Hamdullah Koçhan yeşil listeyle yarıştı. Van TSO seçimleri Van Kalesi yolunda bulunan Selahaddin Eyyübi Borsa  İstanbul Lisesi’nde yapıldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde oy kullanma işlemi 09:00-17:00 saatleri arasında yapıldı.

Van TSO seçim sonuçları 
Van TSO seçim sonuçları, saat 17.00'da sandıkların kapanmasıyla YSK tarafından açıklanacak. 

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