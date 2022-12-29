Van TSO meclisi yeni başkanını seçecek!

Beyaz Listesi adayı Zahir Kandaşoğlu ve ekibinin avukatları aracılığı ile yaptığı itiraz İl Seçim Kurulu tarafından kabul edilmiş ve 1. Grup seçimleri için bir kez daha iptal kararı alınmıştı. Bu kararın ardından bu kez de Mavi Liste’nin adayı Necdet Takva, Avukatlar aracılığıyla Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu 11 Yüksek Hakimin oy birliği ile İl Seçim Kurulunun vermiş olduğu kararın yanlış olduğunu belirterek, ilçe seçim kurulunun vermiş olduğu kararı onadı. Böylelikle iptal kararı iptal edildi ve Takva bir kez daha seçimin kazananı olarak ilan edildi.

VAN TSO YARIN BAŞKANINI SEÇECEK

Bu karar sonrası Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda yeni başkanı resmen seçme ile ilgili hareketlilik de başlamış oldu. Şehrivan’ın edindiği bilgiye göre Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni meclisi yarın saat 9.00’da yeni başkanı seçmek üzere toplanma kararı aldı.

Meclis üyeliğine seçilen tüm üyeler, Van TSO’nun yeni başkanını tayin etmek ve yeni süreci başlatmak için ilk meclis toplantısını yapacak.

Şehrivan Gazetesi