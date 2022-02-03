Van TSO: Elektrik zamları gözden geçirilmeli

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, son zamanlarda gündemden düşmeyen elektrik ve doğal gaz zamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, esnafın, tüccar ve sanayicinin bu zamlardan dolayı büyük sorunlar yaşadığı belirtildi.

Van TSO’dan yapılan açıklamada, “Son yıllarda dünya genelinde yaşanan ekonomik daralma ülkemizde etkilerini gösterirken özelde şehrimizde daha fazla hissedilmiştir. Zaten ekonomik olarak zor durumda olan tüccar, sanayici ve esnafımız elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarla daha büyük sorunlar ile karşı karşıya kalmıştır.

İstihdam yaratma noktasında büyük riskler alan tüccar, sanayici ve esnafımız bu anlamda gerekli tüm vefayı daha önce olduğu gibi böylesi zor günlerde de göstermiştir. Elektrik zamları tüccar ve sanayicinin yanı sıra hane halkını da olumsuz etkilemektedir.

Türkiye’nin en büyük hane halkına sahip ve en düşük gelirli illeri arasında yer alan şehrimizde, ödemelerini yapmakta zorluk yaşayan üyelerimiz ve vatandaşlarımız 2-3 kat artan fiyatları ödeyemez hale gelmiştir. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) olarak buradan şu çağrıyı yapmakta fayda görüyoruz; Yapılan zamlarda bölgesel dezavantajların da göz önüne alınarak yeniden düzenlemeye gidilmesi elzemdir. İlimizin tüccar ve sanayicileri başta olmak üzere hemşehrilerimizin de bu yüksek faturaları ödeme gücü yoktur.

Başta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) olmak üzere tüm yetkili kamu kurum kuruluşlarını duyarlı olmaya ve yapılan fahiş fiyatlandırmanın ivedilikle gözden geçirilerek kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir politikaya dönüşmesini talep ediyoruz” denildi.