Van TSO Başkan Adayı İzzet Çoban’ın afişlerine çirkin saldırı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkan Adayı İzzet Çoban’ın afişlerine yönelik çirkin saldırı yapıldı.

GENEL 20.10.2022, 10:29
Van TSO Başkan Adayı İzzet Çoban’ın afişlerine çirkin saldırı

Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) Başkan Adayı İzzet Çoban tarafından seçim çalışması kapsamında kentin değişik noktalarına asılan afişler, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Afişlere yönelik yapılan çirkin saldırı büyük tepki toplarken, Kırmızı Liste adayı İzzet Çoban ise sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

Çoban, “Dün akşam tahrip edilen afişler yenilendi. Gece yarısı yeni asılan afişler yeniden tahrip edilmiş. Engellenmeye çalıştıkları benim ve yol arkadaşlarımın çalışmaları değil, bu şehrin Değişim ve Dönüşümle yeni bir ivme kazanacak olması. Bu yapılanlara rağmen kucaklayıcı ve kapsayıcı tavrımız değişmeyecek. Sevginin Kırmızısı Kazanacak.” ifadelerini kullandı.

Havadis

Yorumlar (1)
ebubekir dayan 4 saat önce
yapılan saygısızlık ve hainlik kalleşliktir izzet çobanı tanımam bilmem ama adam adaylığını bırakmış kazanır veya kazanmaz ama ayıptır aadamın afişlerini yırtmakla bir yere varılmaz
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