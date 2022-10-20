Van TSO Başkan Adayı İzzet Çoban’ın afişlerine çirkin saldırı

Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) Başkan Adayı İzzet Çoban tarafından seçim çalışması kapsamında kentin değişik noktalarına asılan afişler, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Afişlere yönelik yapılan çirkin saldırı büyük tepki toplarken, Kırmızı Liste adayı İzzet Çoban ise sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

Çoban, “Dün akşam tahrip edilen afişler yenilendi. Gece yarısı yeni asılan afişler yeniden tahrip edilmiş. Engellenmeye çalıştıkları benim ve yol arkadaşlarımın çalışmaları değil, bu şehrin Değişim ve Dönüşümle yeni bir ivme kazanacak olması. Bu yapılanlara rağmen kucaklayıcı ve kapsayıcı tavrımız değişmeyecek. Sevginin Kırmızısı Kazanacak.” ifadelerini kullandı.

Havadis