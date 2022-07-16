Van TSO Başkan Adayı Biner: Kentte lobi eksikliği var

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Faruk Biner, ‘sahipsiz Van’ söylemine dair yaptığı açıklamada, “Van’ın sahibi biziz, yani Van’da yaşayan herkes, bütün Vanlılardır” dedi. Biner, kentte sorunların çözüm bulmamasında lobi eksikliğinin önemine dikkat çekti.

GENEL 16.07.2022, 13:14 16.07.2022, 13:27
Van TSO Başkan Adayı Biner: Kentte lobi eksikliği var

Van TSO Başkan Adayı Faruk Biner ve yol arkadaşları seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bir taraftan seçim çalışmalarını yürüten Başkan Adayı, bir taraftan da kentin sorunlarını gündeme taşıyarak ilgililerin harekete geçmesi ve çözüm bulmaları yönünde açıklamalarda bulunuyor.

“VAN’IN SAHİBİ BÜTÜN VANLILARDIR”

Son dönemlerde Van’da yaşanan bazı sıkıntıların çözümünün gerçekleşmemesinin tek nedeninin, ilimizin güçlü bir lobi oluşumunun olmamasından kaynaklı olduğunu söyleyen Van TSO Başkan Adayı Faruk Biner, “Son zamanlarda sıklıkla dile getirilen Van şehri sahipsiz söyleminin gereğini yerine getireceğiz. Van şehrinin sahibi biziz, yani Van’da yaşayan herkes, bütün Vanlılardır. Bizler şehrimize sahip çıkacağız. Çıkılmasını sağlayacağız. Herkese görev ve sorumlulukları çerçevesinde dokunacağız. İlimizin güçlü bir lobiye ihtiyacı var, bunu da biz oluşturacağız” dedi.

“GÜÇLÜ BİR LOBİ OLUŞTURACAĞIZ”

Van’da yaşanan sorunların çözüm bulmamasının güçlü bir lobi eksikliği olarak belirleyen Başkan Adayı Faruk Biner, “Kentimizin ciddi bir lobi oluşumu eksiği var. Özellikle Uçak seferlerinde son dönemlerde hemen hemen her gün yaşanan sıkıntıların çözüm bulamaması güçlü bir lobi eksikliğinin göstergesidir. Yaz turizminden verim alabileceğimiz aylarda uçak seferleri ile ilgili sorun yaşamak ve çözüm bulunamaması kentimiz için büyük bir eksikliktir. Güçlü bir lobisi olmayan illerin gelişmesi, tanınması imkansızdır.

Bizler, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Kentimizin sorunlarını yakinen takip edip gündeme getirmeye çalışıyoruz. Kentimizin gelişmesi, ekonomik olarak güçlü olması, turizm alanında söz sahibi olması ancak ve ancak güçlü lobi çalışmaları ile mümkündür. Kentimizin Dinamiklerini, Kurumlarını, Sivil Toplum Örgütlerini, Milletvekillerini, Platformlarını ortak fikir üzerinde toplayarak güçlü bir lobi oluşturabiliriz. Bu doğrultuda ilerlediğimiz zaman kentimiz kazanacak ve gelişecektir” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (1)
Kentvan658509 1 saat önce
Kentin neyi tam ki? Van çevre yolunu bile hala yapan şirket 1 kamyon 1 kepçeyle 20 yıl daha geçse yapamaz!!!ihaleyi bile sesssiz sedasız yaptılar!!
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