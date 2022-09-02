Van TSO: Ayin şehrimiz için önem arz ediyor

Söz konusu açıklamada, Van’ın cazibe merkezi ve turizm şehri olduğu belirtilerek, inançlara saygının önemine işaret edildi.

“AYİN VAN GÖLÜ HAVZASI İÇİN ÖNEMLİ ETKİNLİK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR”

Açıklamanın devamında, Müslümanların ve Hristiyanların ortak bir şekilde yaşadığı eski Van şehri döneminde olduğu gibi bu dönemde de inançlara saygının esas olduğu belirtilerek, “Bu anlayışla hareket ettiğimiz için yıllardır ilimize gelen İranlı ve Iraklı misafirlerimizin yanı sıra özellikle Eylül ayında ayin için gelen Ermeni misafirler de; esnaf, tacir ve tüccarımıza önemli katkılar sunmaktadır.

İnanç turizmi açısından önemli bir merkez olan ilimiz, bünyesinde bulundurduğu Akdamar Adası ve Kilisesi, Ermeniler için kutsal bir mekandır. Bu sene 4 Eylül tarihinde Akdamar Kilisesi’nde yapılacak Ermeni ayini şehrimiz ve Van Gölü havzası için önemli etkinlik olma özelliğine sahiptir. Ekonomik sorunların yaşandığı bir süreçte ilimize gelen misafirlerin şehrimize katacağı katma değer iyi değerlendirmeli ve sadece inanç turizmi olarak değil, gelen turistlerin her sezon gelmeleri için elimizden gelen çabayı göstermemiz gerekmektedir” denildi.

VAN ESNAFINA VE HALKINA ÇAĞRI…

Kente gelecek olan turistlere karşı duyarlı olunması gerektiğini belirtilen açıklama, “İlimize gelecek yerli ve yabancı turistlere karşı her zamankinden daha duyarlı olmalı, iş yerlerinde gerekli hassasiyet gösterilmeli, farklı fiyat tarifelerden uzak durmalıdır. İlimiz ekonomisi açısından önemli bir fırsat olan ayin döneminde, konuklarımıza göstereceğimiz misafirperverlik ve saygı, gelecek yıllara yapılacak önemli bir yatırım olacaktır.

Bu noktada, üyelerimiz başta olmak üzere tüm Van esnafına ve halkına çağrımız şudur; uygun fiyat ve hizmet standartlarına dikkat edilmesi, gelen kişilerin misafirlerimiz olduğu unutulmamalıdır. İlimizde yaratacağımız bayram havası ve önümüzdeki dönemde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin de normalleşmesiyle birlikte daha fazla Ermeni vatandaşını şehrimizde ağırlayacak ve kent ekonomimize olan katkısını daha iyi görmüş olacağız” ifadeleriyle son buldu.

Bölgegazetesi