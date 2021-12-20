Van TSO 2021'de ne yaptı, 2022'de hedef ne? Çeliktaş yol haritalarını açıkladı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Wan Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Çeliktaş, 2021 yılı içerisinde oda bünyesinde yaptıkları çalışmaları anlatarak 2022 yılında gerçekleşecek olan projelere de değindi. Van TSO Başkanı Necdet Takva’nın geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 3 bin 500 kişinin iş sahibi olacağını belirttiği Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB’nin de detaylarını anlatan Çeliktaş, 40 bin civarında büyükbaş hayvan yetiştirileceğinin müjdesini verdi.

‘Ücretsiz yaptık’

2020 yılı içerisinde odadan temin edilen 6 belgenin ücretsiz olarak verildiğini dile getiren, “2020 yılını pandemiden dolayı sıkıntılı geçirdik. Ama biz ticaret odası olarak bazı kararlar aldık. 6 önemli belgeyi ücretsiz yaptık” dedi.

‘Özverili ve vardiyalı çalıştık’

Çeliktaş, Covid-19 salgınından dolayı üyelere yönelik kolaylıkların yapıldığını belirterek, “Üyelerimiz odaya geldiklerinde hastalıktan dolayı korku ve endişe duyacaklarından biz belgelerini evlerine kadar götürmeyi taahhüt ettik. Özverili ve vardiyalı çalıştık. Bazı arkadaşlarımız hastalanır da ve hastalık hepsine bulaşır diye sürekli değiş-tokuş yaptık. Odanın faaliyetleri durmasın diye bunları yaptık” şeklinde konuştu.

‘Kapımız herkese açık’

Ekonomik sıkıntılardan dolayı odaya başvuran vatandaşlara yardımcı olduklarının altını çizen Çeliktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yıl da kuraklıktan ve ekonomik sorunlardan kaynaklı problemler yaşandı. İlimiz Türkiye'de ekonomik olarak en alt seviyede ve düşük gelirli vatandaşlarımız var. Vatandaşlar fakirlik ve fukaralık çekiyor. Odaya günde onlarca insan iş ve aş için geliyor. Bizim kapımız herkese açık. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz ama ilimiz şu an iyi durumda değil.”

‘Önemli bir proje’

Çeliktaş, Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi projesine de değinerek, “1970’li yıllarda insanlarımızın çoğu yüzde 70’e yakını köylerde yaşıyordu, yüzde 30’u şehirlerde yaşıyordu. Şiddet olaylarından, baskılardan, köy boşaltılmalarından dolayı üretime katkı da düştü. İnsanlar şehir merkezine akın etti. Biz de buna bir çözüm bulmak için düşündük taşındık ne yapabiliriz diye. Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi projesini düşündük. Yaklaşık 7-8 yıl bunun üzerinde çalıştık. Bakanlıkta projeyi kabul gördü. 4 milyon metrekare üzerinde olan önemli bir proje. Yaklaşık olarak yılda 40 bin civarında büyükbaş hayvan yetiştirilecek. Büyükbaş hayvanlarda seviyemiz biraz daha az olduğundan bu üretime katkı sağlayacak” diye konuştu.

Fatma POLATCAN / WanHaber.com Özel