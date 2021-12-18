Van-Trabzon uçuşlarına bir tepki de Takva’dan geldi! “Van’ın potansiyelinden pay alma girişimi”

4 Ocak 2022’de başlayacak Van-Trabzon uçuşlarına bir tepki de Van Sanayi ve Ticaret Odası (VanTSO) Başkanı Necdet Takva’dan geldi. Takva, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak önceliğin Van-Trabzon seferleri olmadığını vurguladı.

İşte Takva’nın paylaşımı:

“Önceliğimiz Van-Trabzon seferleri değildir. Önceliğimiz Van-Tebriz, Van-Urumiye, Van-Erbil seferlerinin başlatılmasıdır. Biz bunu Van’ın potansiyelinden pay alma girişimi olarak görüyoruz.”