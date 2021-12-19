Van-Trabzon uçak seferlerine tepki gösteren İlhan: Misafirlerimizi Trabzon’a kaydırma planı

4 Ocak 2022’de başlayacak olan Van-Trabzon uçak seferlerine bir tepki de Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan’dan geldi. İlhan, Van Trabzon seferlerinin sorgulanması gerektiğini belirtti. Van-Ankara uçak seferlerine de değinen İlhan, “Van-Trabzon seferleri başlıyor şeklinde reklamlara şahit oluyoruz ve biletler 99 TL’den satılacakmış.

Buradan Hakkari seferi 100 TL. Van’dan Ankara’ya, İstanbul’a, İzmir’e, Antalya’ya seferler mevcuttur ve uçak biletleri Türkiye’nin en pahalı biletleridir. Böyle bir durumda ne kadar ihtiyaç olduğu tartışılan bir Van-Trabzon seferi başlatılıyorsa bunu ciddi anlamda sorgulamamız gerekiyor. Bugün 1 milyon 200 bine yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin en doğu noktasında bulunan Van’dan Ankara’ya haftada 39 tane uçak mevcut. Bunun en az 120 olması lazım. Ama her ne hikmetse bir anda Trabzon’a sefer konuluyor” dedi.

‘Misafirlerimizi kaydırma planı’

İlhan, kentteki üst düzey yetkililerin bu konu üzerinde durması gerektiğini dile getirerek, “Şunu özellikle sorgulamak gerektiğine inanıyorum; nasıl ki Van’da bulunan Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması bütün sınır kapılarından sonra olmuşsa, bugün de Van’dan Trabzon’a, İran’dan gelen misafirlerimizi kaydırma planı mı yapılıyor diye insan endişe ediyor. Çünkü Van kendine has bir şehir. Van'daki gerek vekillerin, gerek iktidarın, gerekse üst düzeydeki kamu görevlilerinin bunu sorgulaması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Van’ın birçok işi henüz yapılmamışken bir anda Trabzon’un isteği üzerine Van’dan Trabzon’a ve çok ucuz bilet fiyatıyla uçak seferi yapılacağına şahit olmaktayız” diye konuştu.

‘Seferler mutlaka olmalıdır’

Farklı ülkelere uçak seferlerinin olmasının kent yararına olacağını vurgulayan İlhan, “Biz farklı yerlere uçak seferlerinin olmasına karşı değiliz. Hatta Van’dan Tebriz’e, Urmiye’ye, Erbil’e, farklı ülkelere sefer olmasını talep eden bir şehrin insanıyız. Seferler mutlaka olmalıdır fakat bu seferler de iyi niyetle iş yapılmalıdır. Burada Trabzon lobisinin arzusu doğrultusunda Van’dan Trabzon’a seferlerin başlatıldığı kanaatindeyiz. Van'a gelen insanları, başka ile kaydırma amacı taşıdığını ne yazık ki görmekteyiz” şeklinde konuştu.

Fatma POLATCAN / WanHaber.com Özel