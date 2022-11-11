Van TOKİ Sosyal Konut kura çekimi canlı yayını!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Van'ın Erciş, Edremit, Gevaş, Özalp, Muradiye, Çaldıran ilçelerinde yapılacak olan 2 bin 70 konutun kura çekimleri 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 10:00 da Nur Tatar Spor Salonunda yapılacak.

Van TOKİ kura çekimi canlı yayın

Merkez ilçelerden Tuşba ve İpekyolu'nda yapılacak 1130 konutun kura çekimleri de 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10:00 da yine Nur Tatar Spor Salonunda yapılacak.

VAN TOKİ KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

VAN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

İşte Van’da ilçelere göre konut dağılımı;

Van-Gevaş 189 / 250000 Sosyal Konut

Van-Muradiye 133 / 250000 Sosyal Konut

Van-Çaldıran 118 / 250000 Sosyal Konut

Van-Özalp 400 / 250000 Sosyal Konut

Van-Edremit 400 / 250000 Sosyal Konut

Van-Erciş 830 / 250000 Sosyal Konut

Van-İpekyolu 650 / 250000 Sosyal Konut

Van-Merkez 1.130 / 250000 Sosyal Konut

Havadis