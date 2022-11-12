Van TOKİ kura sonuçları belli oldu! İşte Van TOKİ isim listesi sorgulama ekranı

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılan kura çekimine ev sahibi olma hayali kuran çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuraları dikkatle takip eden vatandaşlar isimler açıklandığında büyük heyecan yaşadı, 4 çocuk annesi Medine Biçen gözyaşlarına hakim olamadı.

Biçen, AA muhabirine, evinin olmadığını ve kirada kaldığını söyledi.

Daha önce de TOKİ konutları için başvuruda bulunduğunu ancak isminin çıkmadığını anlatan Biçen, şunları kaydetti:

"Bu kez de şansımı deneyeyim dedim ve çıktı. Çok mutluyum. Öncelikle Tayyip Erdoğan'a, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Erdoğan, bir babalık yaptı bize yuva açtı. Bana, çocuklarıma başımızı sokacak bir evimizin olmasını sağladı. Dilerim Allah da onu mutlu etsin. Rabbim hiçbir zaman onu pişman etmesin. Bütün dualarım onunla."

Kura çekimine katılan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Konutların hayırlı olmasını dileyen Türkmenoğlu, "Bu işin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bütün emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Kura çekimleri devam ediyor. Kentimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Van TOKİ kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde yapılan kuralarda belirlenen isimler https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresinde açıklanacak. Kura sonuçları belli olurken asil ve yedek isimler video şeklinde olup vatandaşların TOKİ'de hak sahibi olup olmadığını öğrenmek için videoyu izlemeleri veya çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

VAN TOKİ İSİM SONUÇ SORGULAMA

Van’da ilçelere göre TOKİ Sosyal Konut dağılımı

Gevaş 189 Konut

Muradiye 133 Konut

Çaldıran 118 Konut

Özalp 400 Konut

Edremit 400 Konut

Erciş Konut

İpekyolu 650 Konut

Van-Merkez 1.130 Konut