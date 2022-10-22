Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim günü!

Van Ticaret ve Sanayi Odası 22 Ekim Cumartesi günü (bugün) seçime gidiyor. 4 yıl sonra sandık başına giden Van TSO üyeleri yeni yönetimi belirleyecek.

GENEL 22.10.2022, 10:55
Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim günü!

Van Ticaret ve Sanayi Odası 22 Ekim Cumartesi günü seçime gidiyor. Van Kalesi yolunda bulunan Selahaddin Eyyübi Borsa İstanbul Lisesi’nde yapılacak seçimde oy kullanma işlemi 09:00-17:00 saatleri arasında yapılacak. 4 yıl sonra sandık başına giden Van TSO üyeleri yeni yönetimi belirleyecek.

VAN TSO SEÇİMİNDE 5 ADAY YARIŞIYOR
19 meslek grubunda 5 adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Necdet Takva mavi liste, Zahir Kandaşoğlu beyaz liste, Faruk Biner sarı liste, İzzet Çoban kırmızı liste, Hamdullah Koçhan yeşil listeyle yarışıyor. Seçim çalışmalarını son güne kadar sürdüren başkan adayları TSO üyelerini ziyaret ederek, seçildikleri takdirde hayata geçirecekleri projelerini anlatıp destek istediler.

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşunda emeği geçen tüm sanayici ve iş insanlarımızı kutluyor ebediyete intikal edenlere Allah’tan rahmet dileriz. Mekanları cennet olsun. Yapılacak seçimlerde tüm başkan adaylarına başarılar dileriz.

Vansesi

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