Van Ticaret Borsası seçime gitti! işte seçim sonuçları

Bugün yapılan Van Ticaret Borsası (Van TB) yeni yönetim kurulu seçimlerinde mevcut başkan Nayif Süer 93 oy alarak güven tazeledi.

Mevcut başkan Nayif Süer ve geçmiş dönem başkanlık yapan Enver Memduhoğlu'nun yarıştığı seçimde saat 09:00 itibari ile başlayan oy kullanma işlemi 17:00 itibari ile sona erdi. Seçim sandıklarının açılmasıyla seçim sonucu belli oldu.

Yeşil liste ile yarışan Enver Memduhoğlu 46 oy alırken beyaz liste ile yarışan Van Ticaret Borsası mevcut başkanı Nayif Süer ise 93 oy alarak güven tazeledi.

Havadis