Van Teknokent’in kapasitesi DAKA desteğiyle geliştirilecek

Projenin imza törenine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü ve Van YYÜ Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Teknokent Müdiresi Yasemin Yetkin ve DAKA Beşeri Sermaye ve Girişimcilik Politikaları Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay katılım sağladı.

İmzaları atılan proje ile 2013 yılından beri Van’da 220 bin metrekare alan içerisinde 3 bin 450 m2 kapalı alanda faaliyetlerini sürdüren ve tam doluluk kapasitesine ulaşan Van Teknokent’in kapasitesini geliştirmek için yapılan bir adım olduğu açıklandı. Teknokent’in mevcut 42 işlikte faaliyet gösteren işletmelerde 107 kişi istidam edilmekle birlikte her ay yeni işlik başvurularının da geldiği ve bu taleplerin boş işlik bulunmaması nedeniyle karşılanamadığı vurgulandı.

Bu proje ile gelen taleplerin karşılanabilmesi amacıyla Van Teknokent’te Ar-Ge faaliyetleri yürüten firmaların yer alacağı ofisler oluşturulması için çalışmaların yapılacağı belirtildi.