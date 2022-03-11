Van Shopping Fest programı belli oldu! İşte gelecek olan sanatçılar...
15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Van Shopping Fest’in programı belli oldu.
İlki 2015 yılında düzenlenen Shopping Fest, 2020 yılında Covid-19 salgınından dolayı sekteye uğradı. Yaklaşık 2 yıllık aradan sonra 15-29 Mart tarihleri arasında tekrar düzenlenecek. Geçtiğimiz günlerde tanıtım toplantısı yapılan Shopping Fest’in programı belli oldu. 15 gün sürecek festivale yerel sanatçıların yanı sıra, 16 Mart’ta sanatçı Manuş Baba, 27 Mart’ta Aydilge katılım sağlayacak.
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|28
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|35
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|34
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|P
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