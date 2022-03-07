Van Shopping Fest'e hazır…

Van Valiliği himayesinde Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van İl Emniyet Müdürlüğü, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Van İl Sağlık Müdürlüğü, VEDAŞ ve Van ESOB'un katkılarıyla gerçekleştirilecek 'Van Shopping Fest' için kent genelinde hazırlıklar sürüyor.

Van ekonomisine ve turizmine büyük bir katma değer sağlaması hedeflenen 'Van Shopping Fest', 15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Ülkelerindeki nevruz tatilini geçirmek için Van'a gelecek turistler için de yapılacak festival kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde 2014 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan ve 2019 yılında Van Valiliği'nin de desteklediği festival, Van'ın ekonomisine canlılık katmasının yanı sıra gerek kentte yaşayan vatandaşlara gerekse İranlı turistlere alışveriş ve eğlence fırsatı sunmuştu.

Shopping Fest'le Van'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması ve yerel piyasanın canlandırılması hedefleniyor. 2014 yılından 2019 yılına kadar aralıksız devam eden, pandemiden dolayı ara verilen ve bu yıl altıncı düzenlenecek olan Van Shopping Fest 15 Mart'ta start alacak.

Yürüyüş kortejiyle başlayacak olan Van Shopping Fest'in yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Van'ın tanıtımında büyük rol oynayan Shopping Fest, 2020 yılında Covid-19 salgınından dolayı sekteye uğramıştı. Yaklaşık 2 yıllık aradan sonra bu yıl 15-29 Mart tarihleri arasında tekrar düzenlenecek olan festival, kentin ekonomisine can vermesi bekleniyor.

Vatandaşlara Shopping Fest logolu atkı dağıtılmasının yanı sıra, halk oyunları ve sokak gösterileri ile devam edecek olan festival de sporcular gösteri yapacak. Özellikle başta İran olmak üzere komşu ülkelerden ve Türkiye'nin değişik kentlerinden bu festival boyunca ciddi anlamda bir turistin gelmesi bekleniyor. Cumhuriyet Meydanı'nda 14 gün sürecek festivalde konser ve değişik etkinliklerin yanı sıra bazı kurumlar ürünlerini sergileyecek.

VAN TSO'DAN FUTBOL TURNUVASI…

15-29 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Van Shopping Fest (Alışveriş Günleri) kapsamında Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından ve tüm paydaş kurumlar işbirliğinde "Van Shopping Fest Futbol Turnuvası" düzenlenecek. Shopping Fest Futbol Turnuvası için son başvuru tarihi 14 Mart 2022 (Pazartesi) olarak belirlendi. 14 Mart Pazartesi günü saat: 17.00'ye kadar Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bizzat yapılacak olan başvurular sonrası, takım sayılarına göre eleme usulüyle kura çekimi yapılacak ve eşleşmeler belirlenecek.

Bölgegazetesi