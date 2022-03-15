Van Valiliği himayesinde Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van İl Emniyet Müdürlüğü, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Van İl Sağlık Müdürlüğü, VEDAŞ ve Van ESOB'un katkılarıyla gerçekleştirilecek 'Van Shopping Fest' bugün başlıyor. Van ekonomisine ve turizmine büyük bir katma değer sağlaması hedeflenen 'Van Shopping Fest', 15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

Ülkelerindeki nevruz tatilini geçirmek için Van'a gelecek turistler için de bugün başlayacak olan festival kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde 2014 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan ve 2019 yılında Van Valiliği'nin de desteklediği festival, Van'ın ekonomisine canlılık katmasının yanı sıra gerek kentte yaşayan vatandaşlara gerekse İranlı turistlere alışveriş ve eğlence fırsatı sunmuştu. Shopping Fest'le Van'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması ve yerel piyasanın canlandırılması amaçlanıyor.

2014 yılından 2019 yılına kadar aralıksız devam eden, pandemiden dolayı ara verilen ve bu yıl altıncı düzenlenecek olan Van Shopping Fest bugün start alacak. Bugün saat 10.00'da yürüyüş kortejiyle başlayacak olan Van Shopping Fest'in yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Van'ın tanıtımında büyük rol oynayan Shopping Fest, 2020 yılında Covid-19 salgınından dolayı sekteye uğramıştı. Yaklaşık 2 yıllık aradan sonra bu yıl 15-29 Mart tarihleri arasında tekrar düzenlenecek olan festival, kentin ekonomisine can vermesi bekleniyor.

Vatandaşlara Shopping Fest logolu atkı dağıtılmasının yanı sıra, halk oyunları ve sokak gösterileri ile devam edecek olan festival de sporcular gösteri yapacak. Özellikle başta İran olmak üzere komşu ülkelerden ve Türkiye'nin değişik kentlerinden bu festival boyunca ciddi anlamda bir turistin gelmesi bekleniyor. Cumhuriyet Meydanı'nda 14 gün sürecek festivalde konser ve değişik etkinliklerin yanı sıra bazı kurumlar ürünlerini sergileyecek. 15 gün sürecek festivale yerel sanatçıların yanı sıra, 16 Mart'ta sanatçı Manuş Baba, 27 Mart'ta Aydilge katılım sağlayacak.

Festival kapsamında, sergi, halk oyunları gösterisi haft-sin sofrası, alaturka konser, futbol turnuvası, çocuk tiyatroları, el sanatları sergisi, sokak gösterileri, degbej ve kaside programı, Van Oturma Gecesi, kedi güzellik yarışması, konser ve şiir programları düzenlenecek.

Bölgegazetesi