Van Sağlık Fuarı sona erdi

Fuar ve Kongre hakkında İpekyolu Expo Fuar A.Ş. yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Fuar ve Kongremiz bölgemize yeni bir hizmet sundu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin kuruluşunun 40. Yılı etkinlikleri kapsamında Van’da Uluslararası Sağlık Bilimleri Öğrenci ve Akademisyen Kongreleri düzenlendi. Kongreye yurtiçinden ve yurtdışından 200 kişi katılım sağladı.

Öğrenci ve akademisyenlerimiz yapmış olduğu çalışmaları akademik sunumlarla sergilediler. Ve kongre bitiminde katılım belgelerini aldılar. Başarılı sunumlara başarı belgeleri verildi. Ayrıca 4 gün süren Kongreye paralel olarak yine bölgemizde ilk defa düzenlenen Sağlık Fuarı’nı organize ettik. Sağlık alanında hizmet sunan üretici firmalarımız, özel ve kamu hastanelerimiz, medikal ürün üretici firmaları ve genel sağlık tedarikçileri, sağlık turizm hizmetlerini sunan firmalarımız ve tıp alanında biyoteknolojik ürün ve teknoloji firmaları stant kurdular. İran’da sağlık alanında teknolojik ürün üreten firmalar katılım sağladı.

Ziyaretçi olarak fuarımıza 1000 i sektör profesyoneli olmak üzere 4200 kişi ziyaret etmiştir. Fuarımıza bölgedeki tüm tıp ve sağlık sektörüne yeni bir hizmet ve yeni teknolojilere ulaşma kolaylığı ve imkânı sunuldu. Fuarımızda B2B görüşmeler, iş bağlantıları yapıldı. 2023 yılında fuarın tekrarı çok daha kapsamlı yapılması planlanmaktadır.

Fuarımıza ve Kongrelerimize katılım sağlayan yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenci akademisyen doktor ve sağlık alanında görev yapan özel ve kamu olmak üzere katılımcı ve ziyaretçilerimize ve sağlığımız için her türlü fedakârlığı yapan tüm tıp çalışanlarına doktorlarımıza özellikle bu organizasyonda emeği geçen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımıza ve tüm katılımcı ve ziyaretçilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi