Van, Sağlık Fuarı'na hazır…

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen, fuar ve kongrelerin bir arada hazırlandığı dev organizasyon 27 - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sağlık Fuarı ve Sağlık Bilimleri Kongrelerinin tüm sağlık sektörüne öncülük etmesi hedefleniyor.

Sağlık bilimleri ve teknolojilerinde bölgedeki tek fuar ve kongre olma özelliğini taşıyan Van Uluslararası Sağlık Fuarı ve Sağlık Bilimleri Kongresinde İran, Irak ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden ve Türkiye'nin hemen hemen tüm bölgelerinden alım heyetleri, öğrenci ve akademisyenlerin katılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, KOSGEB'in destekleri ile düzenlenecek olan Van Uluslararası Sağlık Fuarı ve Sağlık Bilimleri Kongresinde, Türkiye, İran ve Irak başta olmak üzere birçok ülkeden gelen akademisyenler ve sektörün önde gelen yatırımcıları, sektörle ilgili firmalar ve yeni pazar arayışında olan firmalar Van'da bir araya gelecek.

Dev organizasyon çerçevesinde Türkiye'nin önde gelen sağlık hizmeti sunucuları, sektörde öncü birçok marka ve kurum, özel ve kamu hastaneleri, diş depoları, biyokimya ve diğer alanlarda laboratuvar ekipmanları pazarlayan medikal firmaları, hastane hizmet sektörü de fuardaki yerini alacak. Van Yüzüncü Yıl üniversitesi öncülüğünde uluslararası düzeyde organize edilen Sağlık Bilimleri Kongresi'nde akademisyen ve öğrenci kongresi de organize edilecek. 27 - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 1. Uluslararası Sağlık Fuarı ve Sağlık Bilimleri Kongresi'nin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Fuara katılmak isteyenler için, kentin belli noktalarında her saat başı ücretsiz servisler kaldırılacak.

Van Bölge Gazetesi