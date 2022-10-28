Van Sağlık Fuarı, kapılarını açtı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde, kuruluşunun 40. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Sağlık Fuarı ve Sağlık Bilimleri Kongresi kapılarını açtı. Van'da ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Sağlık Fuarı ve Sağlık Bilimleri Kongresi, ilk günden yoğun ilgi gördü.

GENEL 28.10.2022, 09:05 28.10.2022, 09:12
Van Sağlık Fuarı, kapılarını açtı

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen, fuar ve kongrelerin bir arada hazırlandığı dev organizasyon 27 - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde sürecek. İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Sağlık Fuarı ve Sağlık Bilimleri Kongrelerinin tüm sağlık sektörüne öncülük etmesi hedefleniyor. Sağlık bilimleri ve teknolojilerinde bölgedeki tek fuar ve kongre olma özelliğini taşıyan Van Uluslararası Sağlık Fuarı ve Sağlık Bilimleri Kongresine İran, Irak ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden ve Türkiye'nin hemen hemen tüm bölgelerinden alım heyetleri, öğrenci ve akademisyenler katılım sağladı.

Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, KOSGEB'in destekleri ile düzenlenen, Van Uluslararası Sağlık Fuarı ve Sağlık Bilimleri Kongresi'nin açılışına Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli,  İran Nano Teknoloji Yenilik Konseyi (INIC) Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Dr. Saeed Sarkar, Van YYÜ Fuar Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semiha Dede, İpekyolu Expo Fuar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Can Çelik, Van OSB Başkanı Memet Aslan, Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, SGK Van İl Müdürü Abidin Gürsoy, Van Gençlik ve Spor İl Müdür Arif Özsoy, Van SMMM Odası Başkanı Yakup Örenci, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

"VAN, TÜRKİYE'NİN DE NADİDE FUAR ŞEHİRLERİNDEN BİR TANESİDİR"

İlk olarak kürsüye çıkan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Can Çelik, "İpekyolu Expo olarak yılda 10'dan fazla fuar organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'dan sonra beşinci en fazla fuar organizasyonu gerçekleştiren il Van'dır. Van tabi bu anlamda sadece Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ne değil, Türkiye'nin de nadide fuar şehirlerinden bir tanesidir.

1. Uluslararası Sağlık Fuarı ve Sağlık Bilimleri Kongresi kapsamında üniversitemizle bir çalışma yaptık. Güzel çalışmanı sonucunda güzel bir kongre ve güzel bir fuar organize ediyoruz. Fuarımızda 4 gün boyunca sağlık bilimleri anlamında hizmet veren tüm firmalar burada stant kurup, sektör profesyonelleriyle önemli bir iletişim köprüsü kurmaya çalışacaklar. Şu anda fuar alanımızda 65 firmamız var. İlk kez düzenlenen organizasyonda bu sayı çok önemli. 65 firma burada 120 markayı temsil ediyor" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Van YYÜ Fuar Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semiha Dede ise, zengin bilimsel içeriği, sözlü ve poster sunum alanları ve alanında uzman bilim insanlarının konuşmacı olarak katıldığı kongrenin paydaşlar için yararlı olacağını vurguladı.

"İRANLI FİRMALARIMIZ FUARDA YERİNİ ALDI"

İran Nano Teknoloji Yenilik Konseyi (INIC) Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Dr. Saeed Sarkar ise, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha önce Van şehri ile bilim konusunda işbirliği protokolü yaptık. İran ve Türkiye yaptıkları ortak işlerle ili ülke insanına önemli faydalar sağlıyor. İlk hedefimiz de Van YYÜ ile İran Üniversitesi arasında Nano Teknoloji ve sağlık konusunda işbirliği yapmasıydı. Van'da bu anlamda güzel işler yapıyoruz. İranlı yatırımcılarımız yine burada yatırımlarını sürdürüyorlar. Bu fuarda da İranlı firmalarımız yerini aldı. Bu çalışmaların güzel sonuçlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTEMİZ SAĞLIK ALANINDA ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜNİVERSİTE"

Son olarak söz alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise, "Yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda firma fuarımızdaki yerini aldı. Üniversitemiz sağlık alanında çok güçlü bir üniversitedir. Üniversitemiz bu yıl 40. Yıl Dönümünü kutluyor. Hayvandan insanlara geçen hastalıkları aslında sağlığımızı çok ciddi şekilde tehdit ediyor.

Bu anlamda Van YYÜ Veteriner Fakültesi Türkiye'de kurulan ilk altıncı veteriner fakültesi olarak, süreç içerisinde çok sayıda akademisyen yetiştirdi. Bu anlamda köklü bir fakültedir. 1992 yılında da tıp fakültemiz kurulmuş. 1995 yılında ise öğrenci almaya başlamış. Bugün Van YYÜ Tıp Fakültesi, ülkemizin en saygın doktorlarını yetiştirmenin yanı sıra, yaklaşık 2.5 milyonluk Van ve çevresine de çok nitelikli sağlık hizmeti sunmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde sağlık alanında ciddi çalışmalar yaptık. Sağlık artık teknoloji ile beraber çok hızlı ilerleyen bir sektör haline geldi. Artık fazla ameliyatlar yapılmıyor. Bunların yerini girişimsel işlemler almaya başladı" ifadelerini kullandı. Kurdele kesiminin ardından fuar alanını gezen protokol üyeleri, kurulan stantlarda bilgi aldı.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (1)
vahab akçayır 8 saat önce
hamdullah şevli önce bi hastaneyi düzene soksun.takım elbise giyip poz vermekle yönetici olmaz mazlum personelinin hakkını versin kadrolaşmada öncelik prsoneline versin kendi kafasının dikine gitmeyi bıraksın artık o makama layık olmadığı ortada zaten hiç kimse ondan memnun değil kendiside biliyor..
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