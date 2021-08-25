Van Polisevi Müdürlüğü kadrolu işçi alımı yapacak!
Emniyet Müdürlüğü tarafından İŞKUR web sitesinde yayınlanan ilanda lise mezunu kadrolu personel alınacağı açıklandı.
İŞKUR resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre Van İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi bünyesinde istihdam edilmek üzere kadrolu 2 işçi alınacaktır. Personel alımında en az lise mezunu olmak şartı vardır. Van Polisevi Müdürlüğü personel alımı için başvuru tarihi Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihinde (31 Ağustos dahil) sona ermektedir. Van Polisevi Müdürlüğü İş İlanları için Başvurular nereye ve nasıl yapılacak Adaylar başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden yapacaklardır. Kura çekimi 7 Eylül 2021 tarihinde 14:00 – 15:00 saatleri arasında İki Nisan Polisevi Şube Müdürlüğü adresinde yapılacaktır.
Kasap alımı için aranan şartlar nelerdir? (1 personel)
Aşçı alımı için aranan şartlar nelerdir? (1 personel)
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aşçılık alanında ustalık belgesine sahip olmak. Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında Aşçı Hijyen Eğitim Belgesine sahip olmak. 18 – 35 yaş arasında olmak. En az ve en fazla lise mezunu olmak. İpekyolu ilçesinde ikamet ediyor olmak. Adaylar için İŞKUR başvuru numaraları; 00006230584 ve 00006230639’dur.
Kaynak: isilanlarikariyer.com
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