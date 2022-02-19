Van OSB Başkanı Aslan güven tazeledi

Kentin önemli sanayi kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Van Organize Sanayi Bölgesi'nin genel kurulu Cumartesi günü yapıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen genel kuruda, eski başkan Memet Aslan güven tazeledi.

Van'ın en büyük organize sanayi bölgesi olan Van OSB'de sanayiciler 19 Şubat'ta sandık başına gitti. 127 kişinin oy kullandığı seçimde, 1 oy geçersiz olurken, sarı liste ile yarışan mevcut başkan Memet Aslan 91, beyaz liste ile yarışan Şemsettin Bozkurt ise, 36 oy aldı. 2017 yılında yapılan seçimlerde mevcut Başkan Memet Aslan ve eski Başkan Şemsettin Bozkurt bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

O dönemki seçimde mevcut Başkan Aslan 68 oy alırken, Bozkurt ise 62 oy almıştı. Mevcut Başkan Aslan, seçimi 6 oyluk farkla kazanmıştı. Seçim sonrası kısa bir değerlendirme yapan OSB Başkanı Aslan, bundan sonraki süreçte yarım kalan projelerini tamamlayacaklarını ve OSB’ye ivme kazandırmak için ellerinden gelen bütün gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Bölgegazetesi